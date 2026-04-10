Оккупанты так и не захватили Покровск, что сдерживает их движение в Днепр, – майор ВСУ

В то же время захватчики не собираются останавливаться и накапливают силы.

Силы обороны Украины эффективно блокируют российских захватчиков в пределах Покровской городской агломерации. Это сдерживает способность оккупантов продвигаться в сторону Днепропетровской области, сказал в эфире Radio NV майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук.

Он отметил, что продолжаются тяжелые бои на окраинах Покровска и в пределах городской агломерации, в Гришино и Родинском, которые еще держатся.

"Благодаря 7-му корпусу ДШВ, 1-му корпусу НГУ "Азов" и смежным подразделениям проводятся хорошие оборонительные действия. И, как бы это ни звучало, до сих пор эта точка является одной из самых напряженных, и там происходит наибольшее количество боевых столкновений", – отметил Ткачук.

Он напомнил, что российские захватчики планировали захватить Покровскую агломерацию еще до конца осени 2025 года.

"Сегодня у нас апрель 2026 года, и агломерация полностью не взята россиянами, что останавливает их действия и способность продвигаться дальше на запад и на север от Покровско-Мирноградской агломерации", – подчеркнул майор ВСУ.

Он уточнил, что речь идет о замедлении продвижения оккупантов к административной границе Донецкой и Днепропетровской областей, а также в направлении Дружковки, поскольку россияне мечтают начать более комплексную и масштабную операцию в Славянско-Краматорской агломерации. "Именно то, что враг хотел бы развивать в 2026 году", – добавил Ткачук.

По его словам, Силы обороны перехватывают инициативу и не позволяют врагу начать эти масштабные наступательные действия на Славянско-Краматорскую городскую агломерацию.

"Однако россияне не собираются останавливаться, не нужно надевать "розовые очки", заниматься самообманом. У врага есть потенциал, есть возможности. Они накапливают много сил и средств для того, чтобы проводить наступательные кампании. Хотя, на данный момент, действительно, инициативы на фронте у них нет. Они это компенсируют другими различными методами, в частности, обстрелами гражданских, террором и терактами в тыловых городах", – добавил Ткачук.

Как сообщал УНИАН, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские захватчики планируют создать "буферную зону" в Днепропетровской области.

По оценкам Владимира Зеленского, до конца апреля россияне будут пытаться оккупировать Покровск, Константиновку и Дружковку. Но сил на это у них нет. По словам президента, на Покровском направлении очень тяжело, но Силы обороны держат оборонительные рубежи.

