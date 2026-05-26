Ferrari представила первый в своей истории электромобиль: как он выглядит (видео)

Компания Ferrari представила свой первый полностью электрический автомобиль – Ferrari Luce. Об этом производитель сообщил на своем сайте.

К созданию модели присоединился бывший дизайнер Apple Джони Айв, работавший в студии LoveFrom.

Электрокар получил обтекаемый кузов с минималистичным оформлением и выразительными аэродинамическими элементами. В Ferrari отмечают, что дизайн автомобиля создан на основе единой концепции, которая объединяет кузов, салон и цифровые системы управления.

Полный привод, четыре двери и пятиместная компоновка делают модель самой просторной и универсальной Ferrari из всех. Габариты автомобиля (Д/Ш/В) составляют 5019/1999/1544 мм, колесная база Luce – 2961 мм. Объем багажника новинки составляет 597 л.

Батарея емкостью 122 кВт·ч обеспечивает запас хода до 530 км. Это меньше, чем у некоторых новых электромоделей BMW и Volvo. В самой Ferrari подчеркнули, что главным приоритетом были не показатели автономности, а динамика и управляемость автомобиля.

Максимальная мощность Ferrari Luce составляет 1050 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 2,5 секунды, а максимальная скорость автомобиля достигает 310 км/ч.

Цена модели стартует от 550 тысяч евро. Поставки Luce должны начаться в четвертом квартале этого года.

Таким образом, итальянская компания продолжает инвестировать в сегмент электромобилей даже на фоне замедления спроса на электрические спорткары. Ранее Porsche, Lamborghini и McLaren заявляли о слабом спросе в этом сегменте, а крупные автопроизводители, в частности Ford и Stellantis, были вынуждены пересматривать свои EV-стратегии.

Ferrari – последние новости

В прошлом году Ferrari представила новый суперкар 849 Testarossa с гибридной силовой установкой, призванный возродить легендарное имя. Речь идет о культовой модели Testarossa, которую выпускали с 1984 по 1991 годы, после чего модернизировали и переименовали в 512 TR и F512 M.

А еще раньше Ferrari представила сверхмощный суперкар 12Cilindri с высокооборотистым атмосферным двигателем V12. Это двухместный Grand Tourer с передним центральным расположением двигателя и задним приводом. Автомобиль может развивать скорость до 340 км/ч.

