Качественного картофеля не хватает: цены на 'старый' овощ пошли вверх

Спрос в данном сегменте остается высоким.

В Украине растут цены на картофель прошлогоднего урожая. Оптовые партии отпускаются в среднем на 15% дороже, чем в конце прошлой недели. В зависимости от качества, сорта и объема партии, картофель продают в пределах 6–12 грн/кг, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Цены на прошлогодний картофель в Украине растут еще с начала прошлой недели, что связано с сезонным сокращением предложения при стабильном спросе. Вместе с тем, закупщики жалуются на нехватку качественного картофеля у производителей, что не позволяет формировать достаточные объемы товарных партий.

Пока что старый картофель в Украине стоит почти на 60% дешевле, чем год назад. Однако аналитики прогнозируют дальнейшее подорожание овоща, поскольку доля некондиционного картофеля в этом сезоне остается достаточно высокой, а запасы в хозяйствах населения продолжают стремительно сокращаться.

Цены на картофель в супермаркетах Украины

В Varus картофель на развес предлагают к продаже по цене 13,9 грн/кг.

Картофель сорта "Сорая" белого цвета в "Сильпо" стоит 21,20 гривни за килограмм.

В АТБ картофель продают по 12,49 грн/кг.

На рынке активно дешевеют молодые овощи борщевого набора, в частности украинский молодой картофель. На прошлой неделе он потерял 20% стоимости. Импортный картофель подешевел еще сильнее – более чем на 25%.

Ягодный сегмент отличился подешевением клубники, которую перед выходными можно было найти на рынке дешевле, чем за 100 гривен за килограмм. Средняя цена на клубнику из Закарпатья опустилась со 140 до 110 грн/кг.

