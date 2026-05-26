Google может читать ваши электронные письма, чтобы научить свой ИИ: как отключить эту функцию

Специалисты по цифровой безопасности обращают внимание на то, что часть функций в сервисах Google может анализировать содержание электронной почты пользователей для совершенствования инструментов искусственного интеллекта, пишет портал PoznatSvet.

Речь идет прежде всего о почтовом сервисе Gmail, где алгоритмы могут обрабатывать текст писем, вложения и поведенческие данные для персонализации сервисов – в частности для автоматических ответов, сводок писем и фильтрации важных сообщений.

Эксперты отмечают, что часть "умных" функций работает в фоновом режиме и по умолчанию может быть активной. Пользователи при этом не всегда осознают, какие именно данные обрабатываются системой.

В Google подчеркивают, что такая обработка является анонимизированной и используется для улучшения сервисов, однако грань между удобством и анализом частной переписки, по мнению экспертов, остается размытой.

Риски и новые инструменты ИИ

Особое внимание специалисты обращают на расширенные возможности систем искусственного интеллекта, в частности на функцию Gemini Deep Research, которая может работать не только с почтой, но и с документами и календарями пользователя – при условии предоставления разрешения.

Это, по словам экспертов, открывает доступ к еще более широкому массиву персональных данных, что потенциально повышает риски в случае их неправомерного использования или кибератак.

Как защитить данные

Пользователям рекомендуют регулярно проверять настройки конфиденциальности в учетной записи Google, в частности разделы, связанные с персонализацией и "умными функциями".

Впрочем, эксперты отмечают, что процесс отключения таких опций часто состоит из нескольких шагов в разных меню, что затрудняет контроль над данными.

