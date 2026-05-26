'Живет в небе': пилот-каскадер охотится на российские 'Шахеды' над Украиной, – The New Yorker

Бывший чемпион по высшему пилотажу использует свои акробатические навыки для ночного перехвата российских ударных дронов "Шахед".

Украинский летчик и чемпион по высшему пилотажу Тимур Фаткуллин превратил свои спортивные навыки в инструмент обороны. Сегодня он использует их в ночной охоте на российские ударные дроны типа"Шахед", пишет The New Yorker.

История Фаткуллина – это путь от международных соревнований по акробатическому пилотажу до участия в экспериментальном подразделении противовоздушной обороны, которое работает на стыке гражданской и военной авиации.

Еще в 2019 году на чемпионате мира по пилотажной акробатике в Чехии Фаткуллин поразил судей и соперников нестандартным стилем полета.

"Он был абсолютно феноменальным", – вспоминал один из участников, бывший военный штурман Тревор Дуган.

Тогда 25-летний украинец выиграл один из ключевых этапов соревнований, начав программу полета вверх ногами. Его команда завоевала золото, а сам пилот закрепил репутацию исключительно техничного и смелого летчика.

От спортивного неба – к войне

После начала пандемии и полномасштабной войны Фаткуллин оставил спортивные выступления. Сейчас ему 32 года, у него пятеро детей, и он живет в ритме постоянной готовности к вылетам.

Его сослуживцы описывают его как человека, который "живет в небе". Сам он часто носит летную куртку и военную форму и соблюдает дисциплину даже в быту. Фаткуллин говорит, что в стрессовых ситуациях в кабине переходит на русский язык, хотя обычно говорит на украинском.

Миссия: сбивать "Шахеды"

После начала массированных атак дронов он пытался присоединиться к регулярным силам, но столкнулся с бюрократическими ограничениями. В конце концов он вместе с бывшим военным летчиком Валерием Слипканом создал добровольческое подразделение воздушной обороны.

Формально это подразделение территориальной обороны под контролем Воздушных сил, неофициально – "Аэротим". Его задача – перехват российских ударных беспилотников в воздухе с помощью легких самолетов.

Фаткуллин иронично комментирует свою работу на Ан-28, который использовался в начале проекта:

"Я пилот реактивного самолета, который управляет "автобусом"".

Основная сложность – найти дрон в темноте. Именно здесь, по словам участников команды, решающими становятся навыки спортивного пилотажа. Фаткуллин и его экипаж используют самолеты, способные лететь рядом с "Шахедами", а иногда – даже опережать их.

Слипкан называет Фаткуллина уникальным пилотом:

"Тимур чувствует себя в небе лучше, чем некоторые пловцы в воде".

Риски и ожидания

Подразделение работает в режиме постоянной готовности – экипажи могут часами ждать вызова, находясь возле аэродрома или в полевых условиях. Несмотря на трудности, команда продолжает расширять возможности и ищет новые самолеты и оборудование, включая тепловизионные системы и вооружение.

Весной интенсивность атак "Шахедов" возросла, и потребность в таких экипажах только увеличивается.

Атака "Шахедов" – последние новости

Как рассказал УНИАН авиационный эксперт Константин Криволап, сбивать российские реактивные дроны "Герань-4" нужно более быстрыми дронами-перехватчиками.

Он добавил, что дрон нужно сбивать дроном, но стоимость поражения должна быть меньше, чем стоимость производства того объекта, который нужно сбить.

В то же время ГУР обнародовало интерактивную 3D-модель, составные части и иностранную компонентную базу нового российского реактивного ударного БПЛА "Герань-4". В мае российские захватчики начали их боевое применение для нанесения ударов по территории Украины.

