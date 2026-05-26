Повышение грузовых тарифов 'Укрзализныци' на 45% это риск для экономики страны, – ФРТУ

Повышение грузовых тарифов сразу на 45%, как предлагает Укрзализныця, – это риск сокращения производства, потери миллиардов поступлений и девальвация гривны, поэтому ключевая задача сейчас – стабилизировать финансовое состояние УЗ, не нанеся удара по национальной экономике, экспорту и рабочим местам во время войны. Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.

"Когда я получил информацию о планах Укрзализныци повысить грузовые тарифы сразу на 45% с 1 августа 2026 года – честно говоря, был удивлен. Сегодня украинский бизнес работает в условиях войны: дорогая и дефицитная электроэнергия, сложная логистика, дефицит работников, постоянные риски для производства и экспорта. И именно в этот момент бизнесу предлагают еще одну масштабную финансовую нагрузку", – отметил эксперт.

В то же время он напомнил, что грузовые перевозки "Укрзализныци" остаются прибыльными: за последние годы (2023, 2024 гг.) этот сегмент приносил около 20 млрд грн операционной прибыли ежегодно. Поэтому проблема – не в грузовых тарифах, а в хронических растущих убытках пассажирского сегмента, которые в 2026 году достигнут 26 миллиардов гривен.

"Эти убытки годами перекрываются за счет промышленности и грузоотправителей. И сегодня нужно стабилизировать финансовое состояние УЗ, не нанеся удара по национальной экономике, потому что повышение тарифов на 45% – это не просто цифра. Для многих предприятий и государства это означает сокращение производства или даже риск полной остановки работы, потерю конкурентоспособности, сокращение экспорта, потерю десятков миллиардов налоговых поступлений и девальвацию гривны", – подчеркнул Гусак.

Он обратил внимание, что объемы железнодорожных перевозок уже упали почти на 50% по сравнению с довоенным периодом. И если продолжать повышать нагрузку на бизнес, Украина может потерять еще часть промышленности, валютной выручки и налогов, а УЗ потеряет и без того низкую грузовую базу.

"Я убежден: финансовая стабильность Укрзализныци важна. Но достигать ее нужно не за счет экономики, которая сегодня фактически держит страну. Именно поэтому Федерация работодателей транспорта Украины уже обратилась в Кабинет министров и профильное министерство с предложениями по альтернативным решениям, которые позволят стабилизировать финансовое состояние УЗ без удара по промышленности и экономике страны. Сегодня Украине нужны решения, которые поддерживают производство и экспорт, а не создают новые риски для экономики во время войны", – резюмировал эксперт.

Ранее Федерация работодателей Украины призвала премьера Юлию Свириденко отказаться от повышения тарифов на грузовые перевозки в 2026 году. По оценкам бизнеса, даже +37% к тарифам, как планирует правительство, приведет к снижению ВВП на 96 млрд грн, а также сокращению валютной выручки и налоговых поступлений.

