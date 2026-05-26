Тополя перед концертом попала в ДТП и вышла на связь с заявлением (видео)

Певица поделилась с поклонниками подробностями.

Украинская певица Елена Тополя сообщила, что попала в ДТП. Исполнительница записала видео для подписчиков в Instagram, в котором дала понять, что с ней все хорошо.

"Я наконец-то доехала на репетицию с опозданием в два часа. Немножко дорожно-транспортные происшествия у меня были. Но все равно репетицию никто не отменял", - заявила она, отметив, что репетирует со своим коллегой по сцене Владом Дарвином перед их совместным концертом.

Артистка добавила, что параллельно со всем этим она еще и борется с одним сезонным недугом - аллергией.

"Пока он готовит капучино, я борюсь со своей аллергией на тополиный пух", - поделилась Тополя.

Напомним, ранее УНИАН писал, что в начале года Елена Тополя развелась с мужем, лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей, после 12 лет совместной жизни. Супруги отметили, что приняли это решение вместе и смогли сохранить хорошие отношения ради троих детей.

Также в январе Тополя заявила, что ее шантажируют видео провокационного характера. Певица рассказала, что познакомилась с 23-летним парнем, который за деньги втерся к ней в доверие и сделал запись их встречи без ее согласия.

