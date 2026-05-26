Почему нужно обклеивать окна алюминиевой фольгой: совет экспертов

Люди, отчаянно пытающиеся охладиться, призывают других расстилать алюминиевую фольгу и вешать ее на окна, подверженные прямому солнечному свету.

Поскольку метеорологи объявляют о надвигающейся жаре, эксперты предлагают полезные советы. Многие из нас ищут любые способы охладиться и снизить температуру в своих домах, желательно как можно дешевле. Об этом пишет Express.

Хотя вентиляторы на самом деле не охлаждают комнаты, а кондиционеры работают, но их использование очень дорого, люди все чаще ищут дешевые и простые решения для снижения температуры.

Отмечается, что есть малоизвестный трюк, позволяющий охладить дом, для которого нужен всего лишь рулон алюминиевой или кухонной фольги.

Видео дня

Люди, отчаянно пытающиеся охладиться, призывают других расстилать алюминиевую фольгу и вешать ее на окна, подверженные прямому солнечному свету.

Обычно, когда прямой солнечный свет проникает через окно, он усиливает солнечное тепло и делает дом еще теплее, именно так работают теплицы, поддерживая тепло внутри растений. Но фольга работает, отражая солнечный свет за окно, отправляя его обратно наружу. Адам Поусон, директор по цифровым технологиям в Safestyle, рассказал:

"Затенение окон фольгой поможет сохранить прохладу в комнатах, так как она отражает тепло наружу".

Однако он добавил, что этот способ лучше всего работает снаружи окна.

"Однако одна ошибка, которую люди совершают, - это размещение фольги с внутренней стороны окна. Очень важно быть осторожным и размещать фольгу снаружи, а не с внутренней стороны, чтобы предотвратить перегрев стекла", - пояснил он.

Интересно, что другие варианты включают в себя открытые окна, но задернутые шторы, блокирующие прямые солнечные лучи. Но это немного нагреет комнату через шторы, в то время как фольга будет отражать больше солнца.

Теплоотражающая фольга также работает зимой: нужно повесить полоски алюминиевой фольги за радиаторами, чтобы помочь им отражать тепло в комнату.

Грозит ли жара Украине

В Европе в ближайшее время ожидается аномальная для этого времени года жара. Однако Украине она не угрожает. Об этом сообщал Украинский гидрометцентр.

По их данным, в отличие от Западной Европы, на территорию Украины будет распространяться прохладный воздух из Скандинавии.

Вас также могут заинтересовать новости: