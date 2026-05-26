Новая зенитка 'Цитадель': эксперты оценили, станет ли дронам сложнее бить по НПЗ России

По их словам, зенитки будут эффективны только при массовом производстве – несколько штук на ситуацию не повлияют.

Российский оборонный гигант "Ростех" разработал свою новую зенитную установку – ЗАК-30 "Цитадель", которая предназначена для защиты стационарных объектов от БПЛА коптерного и самолетного типа, сообщает Defense Express.

Как пишут аналитики издания, таким образом может появиться серьезная угроза украинским дальнобойным дронам, таким как ФП-1 и Ан-196 "Лютый", которые наносят удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и другим целям в РФ.

Заявляется, что комплекс оснащен 30-мм пушкой, которая расположена в стационарной турели и способна использовать боеприпасы с управляемым взрывом, начиненные шрапнелью. Процесс от обнаружения до уничтожения цели имеет высокую степень автоматизации.

"Для наведения указаны радиолокационная (РЛС) и оптико-электронные (ОЭЛС) станции. В то же время на имеющихся изображениях ни одной из них на самой установке нет, поэтому возможно, что целеуказание подается с другого средства рядом или из информационной системы ПВО. Уточняется, что оптический канал работает как в видимом, так и в инфракрасном диапазонах", – говорится в материале.

Отмечается, что эффективный радиус действия составляет 1,2 км, а стоимость комплекса составит 0,6 млрд рублей, что примерно соответствует от 3,48 до 7,21 млн евро в зависимости от курса. По этим данным, для защиты одного нефтеперерабатывающего завода может потребоваться от 3,48 до 6 млрд рублей, или от 6 до 10 систем.

Аналитики напоминают, что получается концептуальный аналог немецких Skynex, которые активно используются в Украине и сбивают не только дроны, но и крылатые ракеты.

"То есть если все будет работать как надо, то ЗАК-30 может стать серьезной угрозой для украинских дальнобойных дронов. Потенциально она будет эффективнее против БПЛА, чем "Панцирь", чье артиллерийское вооружение не имеет снарядов с дистанционным взрывом и прославилось сомнительными результатами. Однако возникает вопрос о наведении, поскольку на тех же Skynex ОЭЛС и РЛС расположены на самой установке, а на разработке россиян – нет", – считают эксперты.

Они также добавили, что зенитки "Цитадель" будут эффективны только при условии массового производства, поскольку несколько единиц не изменят ситуацию на фронте.

Как сообщал УНИАН, россияне уже более двух лет работают над разработкой самолета МиГ-УТС. Несмотря на то, что эту разработку никак нельзя назвать новой. Так, генеральный директор российского авиастроительного холдинга ПАО "ОАК" (Объединенная авиастроительная корпорация) Вадим Бадеха официально подтвердил, что сейчас продолжается разработка нового реактивного учебно-тренировочного самолета МиГ-УТС, для которой используется "комплексное PLM-решение для разработки авиационной техники на базе T-Flex".

В то же время в российских пропагандистских СМИ в очередной раз пожаловались на проблемы с "летающими партами" L-39, которые работают на пределе своих возможностей и испытывают проблемы с катапультными креслами из-за санкций. На замену этим машинам как раз и создается новый самолет.

