Реально ли сейчас перерезать логистику россиян в Крыму: в 'Азове' дали свою оценку

Главная задача азовцев - сократить военные поставки вражеских войск.

Блокировать логистику на севере временно оккупированного Крыма пока не входит в задачи "Азова" во время атак на поставки вражеской армии на юге Украины, однако это вполне возможно. Об этом анонимно заявил офицер первого корпуса Национальной гвардии "Азов" для LIGA.net.

Известно, что бойцы "Азова" продолжают наносить удары с помощью дронов по логистике РФ на автодорогах Мариуполь - Таганрог и Мариуполь - Волноваха.

Первая автодорога является одним из главных маршрутов снабжения группировки оккупантов на юге Украины. Как говорит офицер корпуса, основным результатом ударов по этой логистике на оперативном уровне является сокращение объемов военных поставок (топлива, боеприпасов, беспилотников) в российские бригады.

По словам военного, подразделениям захватчиков приходится "экономить на всем", а это так или иначе влияет на положение дел на передовой.

"Враг меньше стреляет, меньше летает, меньше передвигается", - подчеркнул боец.

Что касается того, могут ли удары по поставкам привести к блокированию логистики РФ на севере временно оккупированного Крыма, офицер "Азова" подчеркнул, что такой задачи нет. Однако он заметил:

"Это - скорее приятный бонус".

Как подчеркнул военный, главной задачей "азовцев" является сокращение военных поставок вражеских войск, находящихся в оперативной зоне корпуса, а блокирование Крыма является "сопутствующим эффектом".

"Да, это эффект стратегического уровня, и противник очень болезненно реагирует на эти удары. Насколько реально полностью перерезать логистику Крымского полуострова по этой дороге? Вполне возможно даже имеющимися ресурсами - все зависит от концентрации усилий на решении конкретной задачи", - высказался он.

Ранее ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий рассказал о перерезании трассы из Донецка в Крым. По его словам, Силы обороны постепенно создают так называемую килл-зону уже на расстоянии до 200 километров от линии фронта.

"И это один из элементов перелома в войне. Что эта 200-километровая зона за зоной уничтожения перестает быть зоной спокойной логистики, перестает быть зоной укрытия. А становится фактически такой расширенной зоной уничтожения. Еще не такой, где можно за каждым их солдатом гоняться. Но такой, где поезда уже не проходят. А именно на железной дороге базируется вся их серьезная логистика", - подчеркнул Дикий.

В то же время военный эксперт раскрыл ситуацию с ПВО в оккупированном Крыму. Он отметил, что на полуострове у российской армии возник дефицит ракет для зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".

