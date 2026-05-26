Угрозы Кремля системно бить по Киеву: экс-министр объяснил, что за ними стоит

Россия пытается как можно сильнее нагнетать страх.

Россия не достигнет своей цели угрозами о системных ударах по Киеву, подобные заявления больше похожи на "конвульсии" и проявление слабости.

Об этом на YouTube-канале сказал бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его мнению, благодаря таким угрозам "Путин выглядит сильным, а те, кому война не нравится, кому не нравится, как управляют Россией, получают четкий сигнал сидеть молча".

"А те, кто требует еще большего, те, кто требует "покончить с Украиной", получают ту картинку, о которой они мечтали", – сказал Кулеба и добавил, что именно поэтому Путин это и делает.

Бывший министр обратил внимание на то, как именно новость доносится до людей. "Здесь есть пропагандистский эффект шоу. Максимально нагнетать страх, показать, что все, Россия разыгралась и будет делать что-то безудержное. Это не проявление силы, это проявление слабости. Это не проявление способности России сломить нас. Это проявление ее способности просто выпить еще больше нашей крови, разрушить еще больше наших домов", – подчеркнул Кулеба.

Он не исключил, что президент США Дональд Трамп призовет российского диктатора Владимира Путина не горячиться.

"Россия не достигнет своей цели этой угрозой. Это уже конвульсии, эта тройная попытка рявкнуть "ура". Это чтение с листа от Путина о том, что Украина сейчас рассыплется, что все, коллапс, на грани. Истерика о том, что сейчас мы там всех разбомбим. Это все слабость", – подчеркнул Кулеба.

Российские угрозы

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство иностранных дел России анонсировало системные удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве. Там даже призвали иностранных дипломатов уехать из украинской столицы.

В ответ на это Министерство иностранных дел Украины заявило, что общий уровень угроз безопасности со стороны России для Киева и других городов остается таким же, как и раньше.

