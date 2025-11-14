Диверсия проведена в Хабаровском крае.

В РФ украинские разведчики устроили взрыв, который заблокировал движение грузов по Транссибирской магистрали - ключевой железнодорожной артерии РФ. Этот путь используется для поставки вооружения из Северной Кореи. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Речь идет о том, что 13 ноября вблизи населенного пункта Сосновка в Хабаровском крае РФ прогремел взрыв, который заблокировал движение грузов по Транссибирской магистрали - ключевой железнодорожной артерии РФ. Этот путь, по данным разведчиков, используется для поставки оружия и боеприпасов, в том числе полученных с территории КНДР.

"В результате спецоперации Главного управления разведки под откос сошел грузовой поезд, повреждено железнодорожное полотно... Кремлевские спецслужбы в очередной раз демонстрируют свою неспособность обеспечить эффективный контроль даже над наиболее критическими для оккупантов инфраструктурными объектами", - отмечают в ГУР.

Разведчики обнародовали эксклюзивное видео подготовки операции.

В ГУР уточняют, что диверсия была спланирована возле города Хабаровск, после проведения разведки взрывчатка с дистанционным контролируемым подрывом была заложена под рельсы. Устройство было приведено в действие при приближении эшелона. В то же время росСМИ сообщали, что в ночь на 14 ноября местные жители длительное время слышали громкий грохот. Сейчас, по данным ГУР, власти РФ пытаются выдать проблему за необходимость проведения ремонтных работ.

Удары по ГУР по России

Как писал УНИАН, ночью 14 ноября спецназовцы "Альфа" СБУ совместно с ГУР, Силами специальных операций ВСУ, Госпогранслужбой, береговыми ракетно-артиллерийскими войсками ВМС и другими составляющими Сил обороны Украины провели спецоперацию по поражению нефтяного терминала морского порта "Новороссийск" (Краснодарский край, РФ).

Этот порт известен как мощный центр, через который идет экспорт российской нефти по Черному морю. Известно, что повреждены нефтеналивные стендеры на причалах, трубопроводная инфраструктура и насосные установки. Из-за удара на нефтетерминале произошел пожар.

