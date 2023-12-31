Кремль использует железную дорогу для усиления и пополнения своей армии.

Во время подготовки полномасштабного вторжения в Украине РФ использовала Транссибирскую магистраль, которую начали строить еще во времена Александра III в 1891 году, для переброски людей и техники из далекой Сибири к границам Украины, пишет Bloomberg со ссылкой на старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства Хэла Брандса.

Отмечается, что когда война стала кровавой и затяжной, президент России Владимир Путин начал использовать железную дорогу для усиления и пополнения своей армии, импортируя артиллерийские снаряды из Северной Кореи. Также Транссибирскую магистраль используют для переориентации российской торговли, находящейся под жесткими санкциями, на Азию.

"Конечно, технологии не стоят на месте: железные дороги сегодня конкурируют с контейнеровозами, самолетами и другими средствами глобальных перевозок. Но актуальность ключевых железных дорог Евразии сохраняется", – цитирует издание эксперта.

По его словам, по мере роста международной напряженности Россия и Китай углубляют сотрудничество и концентрируются на путях, которые недосягаемы для американского военно-морского флота. Чем прочнее будут континентальные связи между ними, тем устойчивее они будут к давлению со стороны Запада.

"Пусть будет построена железная дорога", – объявил царь Александр III в 1891 году. Более века спустя Транссибирская магистраль все еще остается центром евразийского и глобального конфликта", – подчеркивает Брандс в статье для Bloomberg.

Он также добавил, что это объясняет, почему Украина стремится ослабить российские военные усилия, разрушая железные дороги. В ноябре украинские оперативники совершили ряд последовательных нападений на критически важные участки Байкало-Амурской железной дороги, которая является частью крупного комплекса Транссибирской железнодорожной магистрали.

Транссибирская железнодорожная магистраль – железнодорожная дорога между Челябинским и Владивостоком, соединяющая европейскую часть РФ с крупнейшими восточно-сибирскими и дальневосточными промышленными городами. Построена в 1891-1916 годы. Российские чиновники считали, что Транссибирская магистраль позволит глубже проникнуть в Восточную Азию.

Удары ВСУ по транспортной инфраструктуре РФ

Ранее УНИАН писал, что по району железнодорожного вокзала одного из городов Курской области ударил неизвестный дрон. Повреждена компрессорная станция железнодорожного вокзала Дмитриева.

Российские оккупанты уже готовятся к потере Крымского моста. Там считают, что уничтожение незаконно построенной переправы – это лишь вопрос времени. Так считает военный эксперт Иван Киричевский. По его словам, россияне планируют построить альтернативный маршрут на случай потери моста через Керченский пролив.

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