Почему иногда сигнал воздушной тревоги раздается уже после взрывов: объяснение эксперта

Так происходит не потому, что "кто-то допустил ошибку".

Первые взрывы до объявления воздушной тревоги могут происходить из-за невозможности отследить всю траекторию полета баллистического снаряда. Об этом в эфире канала "Киев24" сказал основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact, участник боевых действий Валерий Боровик.

Отвечая на вопрос о ситуации, когда взрывы начинают раздаваться ещё до объявления воздушной тревоги, он отметил, что для того, чтобы отслеживать всю траекторию полёта баллистических ракет, нужны радары, которых в Украине не хватает, ведь "их не так много в мире". Он подчеркнул, что мы не можем отслеживать всю траекторию полета.

"Иногда мы не можем даже, если возникают задержки с разведывательной информацией от партнеров, отследить подготовку и запуск. Поэтому система оповещения не всегда успевает, когда она не знает, что ракета вылетела… Балистическая ракета летит очень быстро", – подчеркнул эксперт.

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Боровик призвал с пониманием относиться к тому, что технические возможности наших Воздушных сил, в состав которых входит и противовоздушная оборона, не всегда позволяют своевременно оповещать население.

"Это не потому, что кто-то неправильно сработал, а потому, что у нас не хватает и этих средств, над чем мы работаем, чтобы их было в достаточном количестве", – сказал он.

Проблема ПВО и баллистики

Как сообщалось, издание El Pais отметило, что Украина, несмотря на другие успехи, по-прежнему крайне беззащитна перед ударами российских баллистических ракет.

Так, во время двух последних масштабных атак на Киев, 2 и 6 июля, 49 из 53 запущенных баллистических ракет – 92% – достигли цели. В частности, во время атаки 6 июля не была перехвачена ни одна из 29 баллистических ракет.

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