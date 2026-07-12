Россия попытается уничтожить всё, что сможет, на глубину 100 километров от фронта, – Флэш

По его словам, под ударом могут оказаться, в частности, АЗС, почтовые отделения, склады, предприятия, объекты железной дороги и автомобильные дороги.

Украине нужно готовиться к тому, что российские оккупанты будут атаковать всю гражданскую инфраструктуру на глубине до 100 километров от фронта. Об этом на своей странице в Facebook предупредил советник министра обороны Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов.

"Чем ближе к возможным переговорам о мире, тем больше стороны готовят для них почву. Война из формата боевых действий на фронтах перешла в фазу дипстрайков и мидлстрайков", – отметил он.

В то же время, по словам "Флэша", Украина находится в более выгодных условиях, ведь Россия больше нас, имеет больше критически важных объектов, влияющих на ход войны, и даже через несколько лет не сможет обеспечить их защиту.

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"Но мы более уязвимы в том плане, что враг не будет выбирать (уже не выбирает) объекты для атаки на нашей территории. Мы защищаем тыловые регионы от бензиновых "шахидов" в целом. Поэтому нужно готовиться к тому, что они будут атаковать на глубину 100 километров всё, что возможно: АЗС, почтовые отделения, любые склады, предприятия, базы строительной и сельскохозяйственной техники, объекты железной дороги, автомобильные дороги, электроподстанции не только большой мощности", – подчеркнул советник министра.

Он добавил, что "ситуация совершенно абсурдна: обе стороны планомерно уничтожают инфраструктуру друг друга", и "при этом гибнут люди".

"Мы хотим все это остановить, а наш враг – нет. Его все это вполне устраивает. Следует понимать, что ресурсов и вдохновения для уничтожения объектов на территории нашего врага у нас более чем достаточно", – подчеркнул Бескрестнов.

Взрывы без тревоги

Как сообщал УНИАН, Валерий Боровик, основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact, участник боевых действий, пояснил, что первые взрывы до объявления воздушной тревоги могут происходить из-за невозможности отследить всю траекторию полета баллистического снаряда.

Так, он призвал с пониманием относиться к тому, что технические возможности наших Воздушных сил, в состав которых входит и противовоздушная оборона, не всегда позволяют своевременно давать оповещение, и "это не потому, что кто-то неправильно сработал", а потому, что не хватает радаров.

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