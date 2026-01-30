Энергетическое перемирие в Украине крайне выгодно для Кремля, - ISW

Такое перемирие - не такая уж и значительная уступка со стороны Москвы, отмечают аналитики..

Возможный недельный мораторий на удары России по энергетике Украины, о котором заявил президент США Дональд Трамп, не является такой уж значительной уступкой со стороны Москвы, пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

При этом такой мораторий на дальнобойные удары может принести пользу России, если в нем примут участие обе стороны, отмечают аналитики.

"Российские войска смогут накопить запасы беспилотников и ракет, которые они смогут использовать для нанесения крупных комбинированных ударов в будущем, в то время как Украина прекратит свои удары по российской энергетической инфраструктуре РФ", - объясняют они.

Видео дня

Аналитики указывают, что Россия по-прежнему отвергает долгосрочное перемирие и ранее предлагала аналогичные краткосрочные моратории, чтобы продемонстрировать свои якобы "добросовестные" намерения, при этом одновременно отвергая призывы Украины и США к более длительному или постоянному мораторию на удары по гражданской инфраструктуре.

Один из прокремлевских военных блогеров заявил, что перемирие является лишь временным, добавив, что мораторий на удары по энергетическим объектам связан со следующим раундом переговоров между Украиной и Россией в Абу-Даби, который, по сообщениям, запланирован на 1 февраля.

Другие российские военные блогеры критиковали мораторий на удары и выразили облегчение тем, что он настолько короткий. Они также утверждали, что если Россия пойдет на уступки "в какой-то момент", то Кремль будет использовать эти уступки для достижения своих целей.

Энергетическое перемирие

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что лично обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой на целую неделю воздержаться от нанесения ударов по Киеву и ряду других городов, на что тот якобы согласился. В то же время официальных подтверждений от Москвы пока не поступало.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Трампа за инициативу и подчеркнул, что такие шаги способствуют реальному движению к завершению войны.

При этом пока не ясно, соглашалась ли Украина в ответ не атаковать какие-либо цели в РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: