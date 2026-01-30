Трамп заявил об энергетическом перемирии в Украине, но Москва пока молчит, - CNN

На переговорах в Абу-Даби американские чиновники выдвинули идею такой паузы в боевых действиях.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин согласился на неделю прекратить удары по крупным украинским городам, включая Киев. Как пишет CNN, Трамп во время заседания кабинета министров в Белом доме в четверг заявил, что "лично" попросил об этом Путина, сославшись на "сильные морозы", с которыми столкнулась Украина. При этом он не уточнил, когда именно состоялся их разговор.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обсуждение временного прекращения атак на энергетическую инфраструктуру состоялось в ходе трехсторонних встреч между официальными лицами США, Украины и России в Абу-Даби на прошлой неделе.

"Лицо, знакомое с ходом обсуждений, сообщило, что американские официальные лица выдвинули идею такой паузы в боевых действиях, хотя на тот момент было неясно, согласится ли на это Москва", - пишет CNN.

В то же время Россия пока публично не подтвердила, что согласилась на предлагаемое прекращение атак. В четверг, отвечая на вопрос о возможном энергетическом перемирии, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не дал никаких разъяснений, заявив, что "пока не может это комментировать".

Предыдущие попытки временного перемирия между Россией и Украиной не увенчались успехом. Украина обвинила Россию в нарушении запланированного трехдневного перемирия в мае прошлого года, которое Москва объявила, что будет соблюдать из "гуманитарных соображений". В то время как российские государственные СМИ заявили, что перемирие вступило в силу, украинские военные заявили, что атаки продолжались в течение всего периода. Однако Министерство обороны России заявило, что его войска "прекратили все боевые действия" и обвинило Украину в продолжении атак.

Реально ли энергетическое перемирие

Журналист Financial Times Кристофер Миллер на своей странице в соцсети X рассказал, что украинские чиновники сообщили ему о том, что они узнали о прекращении огня с РФ из заявлений Трампа и не получали сигнала со стороны России. Также он отметил, что украинские чиновники не уверены, что перемирие действительно установлено.

Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов также указывал, что если появится взаимная договоренность с РФ о прекращении ударов дипстрайками, то такая информация, прежде всего, будет обнародована официальными лицами и подразделениями Сил обороны, а не в российских Telegram-каналах.

