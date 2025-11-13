Ступак оценил шансы оккупантов на уничтожение мостов в Киеве и объяснил, зачем враг делает подобные заявления.

Российский пропагандист Владимир Соловьев призвал полностью разрушить в Украине несколько мостов, в частности, в Киеве. Он заявил, что "мосты через Киев должны быть разрушены, плотина - уничтожена, а город затоплен". Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Александр Ступак в интервью "Телеграфу" поделился, реально ли это сделать врагу.

Ступак назвал такие заявления частью информационного давления, их главной целью является запугивание.

"Цель пропаганды - пугать, чтобы люди начали покидать города, и поддаваться панике из-за заявлений российской пропаганды не нужно", - отметил военный эксперт.

По его мнению, существуют реальные технические ограничения для воплощения подобных планов. Ступак пояснил, что чтобы разрушить большие мосты, даже такие старые как в Киеве, нужны масштабные, прицельные удары. По его мнению, даже в таком случае повреждения будут только фрагментарными.

В качестве примера Ступак привел ситуацию с Антоновским мостом в Херсоне: многомесячные обстрелы только привели к утолщению дыр в конструкции, но не стали причиной его тотального разрушения.

"Любая ракета, которая залетает она пробивает покрытие, падает в воду и не представляет большой угрозы", - поделился бывший сотрудник СБУ.

По его словам, вопрос о прицельных атаках и раньше возникал в российском пространстве, однако очень сложно попасть в мост с помощью классических ракет.

Ранее УНИАН сообщал, что полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан поделился, что российские оккупанты спланировали вторую волну летней военной кампании ближе к осени, чтобы под прикрытием туманов проводить наступательные операции. Но, по его словам, даже при таких погодных условиях есть механизмы и методы, которые можно применять для выявления и поражения врага. Свитан пояснил, что речь идет о небольших операциях тактического уровня, когда можно продвигаться пешком или на небольших средствах.

Также мы писали, что спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин заявил, что российские оккупанты пытаются по дну бывшего Каховского водохранилища обойти позиции ВСУ. По его словам, на участке линии боевого соприкосновения, где расположены населенные пункты Приморское, Каменское и Плавни, врагу не удается пройти украинские позиции. Поэтому оккупанты хотят по дну Каховского водохранилища их обойти, чтобы инфильтроваться вглубь нашей обороны. Но, по словам Волошина, им это не удается, потому что ВСУ проводят поиск вражеских групп и уничтожают их.

