После украинского удара по плотине Белгородского водохранилища российская пропаганда требует нанести удар по плотине Киевской ГЭС. Однако россиянам будет непросто ее разрушить, пишет в телеграм военный эксперт по системам связи и РЭБ Сергей "Флеш" Бескрестнов.
Он признал, что россиянам хорошо известны особенности конструкции и слабые места этого сооружения, поскольку строилась она в советские времена. По мнению военного, теоретически россияне могут повредить плотину достаточно, чтобы началась утечка воды из водохранилища с последующим поднятием уровня воды в Днепре ниже по течению. Вместе с тем Бескрестнов не верит, в полное разрушение плотины одним мощным ударом с последующей волной "цунами".
"Чтобы создать страшную волну высотой в 10 метров, надо атаковать дамбу ядерным оружием. Уверен, даже "Орешник" на это не способен. Может ли противник сделать нам гадость? Конечно, может. Разве у кого-то еще есть сомнения? Приведет ли это к "цунами" и сценарию из фильмов-катастроф с тысячами жертв? Нет, не приведет", - написал "Флэш".
Удар по плотине Белгородского водохранилища
Как писал УНИАН, в конце октября Силы обороны нанесли ряд ударов по плотине Белгородского водохранилища, в результате чего из него неконтролируемо начала вытекать вода.
Это не привело к масштабному наводнению из-за относительно малого объема воды, но вызвало локальные подтопления в районе российско-украинской границы к северу от Волчанска, а также на украинской территории возле этого города. В результате часть российских блиндажей и передовых позиций была подтоплена, а военная логистика на этом участке фронта - нарушена. О жертвах не сообщалось. По некоторым оценкам, поднятие воды в реке сорвало наступление россиян на этом участке.