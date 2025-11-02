Россияне хотят отомстить за разрушение плотины Белгородского водохранилища.

После украинского удара по плотине Белгородского водохранилища российская пропаганда требует нанести удар по плотине Киевской ГЭС. Однако россиянам будет непросто ее разрушить, пишет в телеграм военный эксперт по системам связи и РЭБ Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Он признал, что россиянам хорошо известны особенности конструкции и слабые места этого сооружения, поскольку строилась она в советские времена. По мнению военного, теоретически россияне могут повредить плотину достаточно, чтобы началась утечка воды из водохранилища с последующим поднятием уровня воды в Днепре ниже по течению. Вместе с тем Бескрестнов не верит, в полное разрушение плотины одним мощным ударом с последующей волной "цунами".

"Чтобы создать страшную волну высотой в 10 метров, надо атаковать дамбу ядерным оружием. Уверен, даже "Орешник" на это не способен. Может ли противник сделать нам гадость? Конечно, может. Разве у кого-то еще есть сомнения? Приведет ли это к "цунами" и сценарию из фильмов-катастроф с тысячами жертв? Нет, не приведет", - написал "Флэш".

Удар по плотине Белгородского водохранилища

Как писал УНИАН, в конце октября Силы обороны нанесли ряд ударов по плотине Белгородского водохранилища, в результате чего из него неконтролируемо начала вытекать вода.

Это не привело к масштабному наводнению из-за относительно малого объема воды, но вызвало локальные подтопления в районе российско-украинской границы к северу от Волчанска, а также на украинской территории возле этого города. В результате часть российских блиндажей и передовых позиций была подтоплена, а военная логистика на этом участке фронта - нарушена. О жертвах не сообщалось. По некоторым оценкам, поднятие воды в реке сорвало наступление россиян на этом участке.

