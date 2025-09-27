По его мнению, существенные улучшения обстановки в городе вряд ли будут.

Купянск Харьковской области не подготовлен к обороне. Такое заявление сделал старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс", который является автором телеграм-канала "Офіцер".

Он отметил, что ситуация в Купянске тяжелая. По его мнению, существенные улучшения обстановки в городе вряд ли будут.

"В Купянске сейчас даже и не пахнет срезанием выступов на севере от города, о которых писали буквально несколько дней назад; ситуация тяжелая и не думаю, что будут какие-то кардинальные улучшения обстановки, ведь факт остается фактом – город не подготовлен к обороне", – заявил он.

"Алекс" добавил, что военные "вынуждены просто наблюдать, возможно принимать определенные действия, которые могут затянуть пагубные процессы".

Российские захватчики активно пытаются проникнуть на территорию Днепропетровской области и закрепиться там. Кроме того, интенсивными остаются Покровский, Лиманский и еще два направления, рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов.

Между тем генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко говорит, что россияне стягивают большую группировку к Днепропетровской области. По его словам, сейчас идут напряженные боевые действия за несколько населенных пунктов.

