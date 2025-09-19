Также Селезнев рассказал о Сергее Стороженко, который руководит наступлением РФ на город.

Ситуация в районе Купянска остается сложной, поскольку РФ пытается завести в город дополнительные силы и средства.

Об этом в эфире "Radio NV" рассказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Вижу в открытых источниках цифру 150, возможно 170 российских военнослужащих сейчас прячутся по подвалам и тамошних домах. Есть проблема", - сказал Селезнев.

Он добавил, что эта проблема связана с тем, что ответственные лица в свое время не приняли меры для надлежащей подготовки Купянска к обороне. В частности это касается эвакуации гражданского населения из города.

"Говорят, что более 600 мирных жителей до сих пор находятся в Купянске. А значит они фактически работают в роли живого щита для вражеских войск, которые под их прикрытием находятся в северных и северо-западных микрорайонах Купянска. Вызов очень серьезный", - добавил Селезнев.

Также военный эксперт прокомментировал информацию BBC Украина о том, что наступлением РФ на Купянск командует украинский предатель Сергей Стороженко. В частности Селезнев рассказал, что в свое время служил вместе со Стороженко в Крыму.

"Он уроженец Харьковской области. В Сумах живет одна из его родных сестер. И он в свое время отдавал приказы о нанесении ракетных ударов по Сумах. То есть фактически мы имеем факт государственной измены. Не стоит недооценивать его организационные и профессиональные качества. Он был неплохим командиром. Он имеет опыт управления оперативного уровня, знает неплохо местность. Я думаю, что он имеет немало ресурсов для организации наступательных действий", - рассказал Селезнев.

Наступление РФ на Купянск: важные новости

Ранее аналитики Deep State сообщали, что российские захватчики преодолевают реку Оскол через газовую трубу, чтобы зайти в Купянск. Также эксперты отмечают, что россияне таким образом построили целую логистическую артерию к городу.

По словам Юрия Федоренко, командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес", Силы обороны Украины повторно повредили газотранспортный трубопровод, по которому РФ перебрасывала свои войска в Купянск. Отмечается, что из-за этого РФ снова вынуждена преодолевать Оскол, чтобы пополнить свой личный состав в районе Купянска.

Тем временем 10 армейский корпус ВСУ обнародовал видео, на котором показал, как сейчас выглядит Купянск. Они также подтвердили уничтожение газопровода и добавили, что попытки РФ пересечь реку Оскол на лодках в основном завершаются неудачей.

