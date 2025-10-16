Он отметил, что американцы, вероятно, будут требовать огромных денег за свои ракеты, поэтому разумнее потратить их на изготовление большого количества "Фламинго".

Чтобы запускать крылатые ракеты Tomahawk, Украине придется передать еще и Typhoon-launcher, то есть наземные пусковые установки к ним. Однако важно, каким будет их количество и цена. Об этом заявил авторитетный австрийский политолог и военный эксперт по вопросам безопасности Восточной Европы Густав Грессель в интервью Укринформу.

"Я думаю, что война для Трампа теперь, после того, как он увидел, что быстрой победы не будет, дипломатически более или менее безразлична. Он больше не делает ничего, что откровенно вредило бы Украине, например, прекращение передачи разведданных или оказания помощи. Но он за это требует плату", - отметил он.

По его словам, Трамп теперь одобрил передачу разведывательных данных Украине для ударов по российской инфраструктуре в глубоком тылу, это единственное настоящее изменение - и оно положительное, но, конечно, еще не очень значительное.

"Возвращения всех территорий я бы желал Украине, но это не произойдет само собой - для этого надо действовать. После почти четырех лет войны это для Украины, конечно, сложнее: из-за потерь личного состава, техники, истощения войск", - считает политолог.

По его убеждению, нужно проделать много работы, чтобы исправить нынешнее преимущество России - несмотря на незначительные продвижения на фронте, они все же имеют техническое преимущество, особенно в огневой мощи - вернуть Украине соотношение сил, как осенью 2022 года, когда Украина на некоторых участках фронта даже преобладала.

"Пока Путин не начнет проигрывать, до тех пор он не сядет за стол переговоров. То есть пока он не станет проигрывать, не будет и прекращения огня", - отметил Грессель.

Эксперт подчеркнул, что достаточно скептически относится к поставкам дальнобойных крылатых ракет Tomahawk Украине.

"Украине надо было бы получить не только ракеты Tomahawk, но и Typhoon-launcher, то есть наземные пусковые установки. Тогда возникает вопрос, сколько их будет? И кто за это заплатит? Европейцам пришлось бы платить американцам за эти поставки. Какие расходы на выстрел, какие альтернативные варианты?" - отметил он.

Грессель пояснил, что конвенционный Tomahawk летит на примерно 1 600 км, более новые - чуть дальше. Но, по его словам, если цена за единицу будет бешеная, возможно, было бы разумнее дать Украине эти же деньги, чтобы она построила больше "Фламинго", чем покупать дорогие Tomahawk.

"Если американцы действительно инициируют поставки, то я бы скорее ставил на JASSM или подобные им системы. США теперь разрабатывают крылатые ракеты, которые должны быть дешевле и в большом количестве. Два прототипа уже есть, и если они пойдут в серийное производство, по моему мнению, это было бы более разумным решением, потому что их будет больше", - резюмировал эксперт.

Перспектива поставки "Томагавков"

Как сообщал УНИАН, многие эксперты высказывались, что при использовании американских ракет Tomahawk, которые надеется получить Украина, требуется соответствующее технологическое обеспечение и разведывательные данные о ландшафте.

Так, заместитель директора компании-производителя средств радиоэлектронной борьбы, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский заявил, что на вооружении США есть около 3-х дивизионов пусковых установок Typhon, каждый из них - это четыре пусковые установки, а каждая установка может одновременно запустить 4 ракеты Tomahawk. Но главное, по его словам, не в пусковых установках, а в технологичности и возможности использования Tomahawk на 100%. Например, маловысотный профиль полета позволяет ракете находиться в 50 м от земли и не быть замеченной классическими системами радиолокации, однако это предполагает получение соответствующих разведывательных данных о ландшафте поверхности.

