Также между штурмами военный выпекает хлеб.

Солдат 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ с позывным "Шеф" Дмитрий Бигас до полномасштабной войны руководил кухней в одном из львовских заведений, но сейчас он является пилотом ударных дронов в Клищеевке, а между штурмами выпекает хлеб.

На фронте Дмитрия держит понимание, что он нужен здесь и сейчас. Также ему иногда помогает поддержка неизвестных людей.

"Я вчера был в парикмахерской, там женщина со слезами на глазах: "Держитесь, ребята, я вас очень прошу". Это все - большой механизм, и мы - маленькие детали. Поеду я, поедет "Мухомор" (его побратим) - и этот механизм начнет разрушаться, а война не закончится. Я, когда был в гражданской жизни, переживал, что война, но больше - что цена на муку пошла (вверх), за свои проблемы. Где-то в глубине души лукавил: "Да война только в Донецкой области, дальше не пойдет". Однако когда видишь, с какой жесткостью воюешь, насколько нехорошие люди (россияне), понимаешь, что должен держаться, иначе никак", - рассказывает военный в интервью "Украинской правде". Видео дня

Также между боевыми выходами Дмитрий печет хлеб, ходит в зал, занимается боксом, бегает с бронежилетом и "дурачится с ребятами". Иногда военные могут заниматься ремонтом автомобилей или уборкой. Благодаря активному отдыху и работе, "Шеф" отвлекается.

"Бывает, слушаешь какую-то музыку - и слезы. Я сентиментальный человек - несмотря на то, что боксирую. Я этого не стесняюсь и не скрываю, могу возле ребят всплакнуть. Когда работаешь, двигаешься, нет плохих мыслей в голове", - добавил он.

Кроме того, Дмитрий мечтает вернуться к любимой работе, однако хотел бы больше развиваться в направлении управления бизнесом.

"Если ты за что-то воюешь и знаешь, что когда вернешься, будет работа, твое ремесло, что есть любимый человек, родители - гораздо больше шансов жить. Я знаю, что жизнь прожил не зря, потому что многие заведения готовят по моим рецептам, технологиям. У меня нет родных детей (хотя Настиных люблю как своих), но на некоторое время я оставлю воспоминания, для кого-то - мотивацию, для кого-то - что-то интересное", - отметил "Шеф".

В гражданской жизни Дмитрий не был уже более шести месяцев. По его словам, с таким количеством штурмов, это невозможно. Но он сам не понимает, как было бы лучше: с одной стороны он хочет в отпуск, с другой - переживает, что из-за него может "размякнуть".

"Здесь постоянно (находишься) в тонусе, и ребята не дают расслабиться, постоянно держишься молодцом. Каждый штурм я боюсь безумно, мне кажется, что среди всех - больше всех. Но есть правильная команда, я им доверяю", - отметил Бигас.

Но больше всего военный боится не войны, а ее окончания. Он каждый день говорит себе, что когда вернется, то должен забыть все, что было на фронте, "чтобы не было такого: Слушайся меня, я воевал!".

"Переживаю за людей, которые как раз такие. Две недели будет эйфория, все будут говорить: "Ты крутой!", а потом каждый будет заниматься своим, и сложно будет всех убедить, что ты был герой. Это как на кухне - надо всегда вкусно готовить: не бывает, что ты вчера вкусно приготовил, сегодня - лажа, и люди все равно к тебе ходят. Так же и в военной службе: то, что было - окей, надо продолжать жить и двигаться", - объяснил "Шеф".

Несмотря на то, что за более чем полгода в армии Дмитрий не потерял своей воспитанности, сейчас уже не начинает чувствовать себя белой вороной. Также мужчина не планирует строить военную карьеру, однако не зарекается. В свою очередь он добавил, что от демобилизации бы не отказался.

"Адреналин такой, что не передать словами, но думаю, что если бы была достойная возможность и сказали: "Дмитрий, мы тебя списываем или можешь списаться", ею бы воспользовался. Я бы в гражданской жизни дрался с кем-то. Шучу. Еще завтра отдыхаю, послезавтра - на выход", - подчеркнул "Шеф".

Украинские военные на фронте - последние новости

Украинский защитник Роман Синицын, который ранее был ответственным за военное направление в фонде Сергея Притулы, поделился тем, как пришел в армию и призвал заменить уставших защитников. Также он рассказал, что будет, если победит РФ.

"Речь идет о существовании нас как нации, как государства, о твоем доме. Потому что если сюда придут русские, то жить по-старому уже не получится. У некоторых есть иллюзия, что они смогут нормально жить - типа, придут оккупанты, власть меняется, мол, все ок. Таким людям стоит поговорить с теми, кто прошел застенки на Херсонщине, Черниговщине и т.д. Если кто-то думает, что оккупанты будут преследовать только активистов и политиков, то нет. Они будут преследовать всех, кто им не нравится", - отметил военный с призывом к людям идти на защиту своей страны.

В свою очередь военный из ТЦК рассказал о ненависти со стороны людей. Известно, что Ивана перевели на работу в военкомат после того, как он получил ранение руки. По его словам, работа в ТЦК сложная, ведь часто работники сталкиваются с агрессией.

"Очень трудно эмоционально. Потому, что ты выкладывался по полной для защиты людей, которые сейчас очень негативно к тебе относятся. Выражается это в какой-то, я не знаю, ненависти, злости", - рассказал воин.

Вас также могут заинтересовать новости: