Такие дроны можно удачно использовать в том случае, когда враг прячет свои позиции в ландшафте или под действием РЭБ.

Командир подразделения Terra в составе 3 отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Николай Волохов в эфире телемарафона рассказал, как работают дроны с искусственным интеллектом (ИИ).

"Чтобы проще представлять, что такое радиосвязь - представьте себе фонарик, который светит от пилота на дрон. И пока свет попадает на дрон, связь есть. А когда дрон снижается, между фонариком и дроном появляется помеха - деревья или ландшафт, связь теряется. И в этом случае искусственный интеллект долетает сам, он понимает, что есть цель, фиксирует ее и даже в случае движения будет направлять туда", - пояснил военный.

Он также добавил, что такие дроны можно удачно использовать в том случае, когда враг прячет свои позиции в ландшафте или под действием РЭБ.

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"Например, они спрятались где-то в яме. У пилота дрона есть картинка, но последние 100 метров он ее теряет, поскольку перебивается радиогоризонт. Там и сработает ИИ. Мне кажется, что тактика будет следующая: каждый расчет будет иметь при себе определенное количество таких дронов и применять их ситуативно, если цели будут того требовать, или если враг будет включать средства РЭБ. Так как дрон может действовать полностью самостоятельно, для него РЭБ перестает быть преградой", - сказал военный.

По словам Волохова, с искусственным интеллектом уже сейчас работают российские дроны Ланцет.

"Но это большие дроны, которые стоят значительно дороже. А все идет к тому, что скоро искусственный интеллект массово появится на FPV-дронах, которые имеют достаточно небольшую цену и могут быть эффективны. Это даст возможность увеличить количество эффективных поражений врага", - отметил Волохов.

Война дронов в Украине: последние новости

Россия продолжает развивать дроны камикадзе Shahed-136 и уже вышла на производство до 4200 единиц в год. В планах врага - увеличить это количество до 10-11 тысяч.

Продолжает развивать это направление и Украина. Так, по информации The Economist, украинские супердроны могут преодолевать расстояние в 3000 километров и достигать Сибири.

Накануне Силы обороны нанесли массированный удар дронами по военным объектам России. Минобороны РФ сообщило об "уничтожении и перехвате 50 дронов".

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