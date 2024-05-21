Работа в ТЦК эмоционально тяжелая, признается Иван.

Военный по имени Иван был переведен на работу в ТЦК после того, как из-за осколков российского артиллерийского снаряда получил ранение руки.

С защитником пообщалось "Суспільне.Дніпро". Он признается, что работа в ТЦК сложная, работники военкоматов часто сталкиваются с агрессией.

"Очень трудно эмоционально. Потому, что ты выкладывался по полной для защиты людей, которые сейчас очень негативно к тебе относятся. Выражается это в какой-то, я не знаю, ненависти, злости", - поделился Иван.

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В рамках своих обязанностей он выписывает повестки на мобилизацию мужчинам от 25 до 60 лет. Если же человек моложе 25 лет, его просят только обновить свои персональные данные. При этом военный подчеркнул: задерживать людей могут только правоохранители.

"Тот факт, что работники ТЦК самостоятельно задерживают людей, запихивают их в бусики, начинают с ними какие-то драки – это все байки", – добавил Иван.

Когда же мужчины отказываются предъявлять свои документы по требованию работников ТЦК, им приходится вызывать работников правоохранительных органов. Иван подчеркнул, что таких случаев "где-то один из 10".

Отмечается, что сейчас каждый мужчина призывного возраста должен носить паспорт и военно-учетные документы. В то же время те, кто мобилизации не подлежит, должны иметь при себе соответствующее подтверждение.

Военные о работе в ТЦК

47-летний военный Сергей Статкевич, который защищал Украину на фронте, но из-за ранения служит в одном из ТЦК Черновицкой области, рассказал, что люди его часто проклинают, матерят, посылают обратно на войну. Он прошел самые горячие участки фронта, но в гражданской жизни Сергею адаптироваться трудно.

"Пока я был там, на фронте, я был для вас героем, а сейчас, получается, уже никто. Как это так?" – говорит он.

В то же время военный по имени Ростислав рассказал, что работать в территориальных центрах комплектования (ТЦК) морально тяжелее, чем воевать на передовой. Он отметил, что все 37 мужчин, с которыми он работает сейчас, являются фронтовиками, которых из-за ранений и болезней перевели в ТЦК.

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