По его словам, это будет не просто смена власти - жить по-старому уже не получится.

Военнослужащий Роман Синицын, который ранее отвечал за военное направление в фонде Сергея Притулы, рассказал, как пришел в армию и призвал заменить уставших за эти годы защитников.

Сам бывший волонтер сейчас служит в подразделении аэроразведки. Они обслуживают совершенно разные средства БПЛА - от FPV-дронов до беспилотников самолетного типа оперативно-тактического уровня. Об этом Синицын рассказал в интервью "Украинской правде".

"Конкретно я занимаюсь разведкой, и это называется объективным контролем огневого поражения, корректировкой наших средств артиллерии: ствольной, Himars, FPV. Словом, всего, что может убивать россиян", - пояснил он.

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По словам Синицына, его набрали из ТЦК, когда он был на позициях под Марьинкой. Тогда он еще волонтерил в фонде, но ездил к активисту и младшему сержанту 59 отдельной мотопехотной бригады Павлу Петриченко, который погиб месяц назад.

"Мы бросали гранаты на позиции из "Мавика" в россиян в районе Старомихайловки. В это время меня как раз набрали и говорят: "Вам надо явиться, обновить данные завтра в 9 утра". Я говорю, что не могу говорить, потому что занят. Потом сфоткал этот "Мавик" и сказал, что не могу так быстро приехать. Попросил написать sms, мол, что, когда... Они отписали в Viber официально, что "в случае неявки..." и далее по тексту. Объяснил, что я на Донбассе и приехал за два-три дня. Они меня сразу спросили: "Вы что, может, воюете? У нас тут ошибка какая-то? Чтобы дважды не мобилизовать". Я говорю - нет. Так оно и произошло", - вспоминает военный.

Далее он мобилизовался в ту часть в которую хотел. По словам Синицына, сейчас это вообще не проблема, поскольку многие подразделения рекрутируют людей через центры.

"Я сейчас много езжу по стране, в каждом городе куча наружной рекламы, где не только медийные подразделения типа "Азова", "Третьей штурмовой", "Волков Да Винчи" рекрутируют людей через свои центры. Это делают уже механизированные бригады - 59-я, 93-я. На самом деле поход в ТЦК или повестка - это не страшно. Это не значит, что ты обязательно погибнешь или будешь ранен. Многие из этих нарративов бросаются сюда россиянами. И это целенаправленная политика для того, чтобы сорвать нам мобилизационные мероприятия", - пояснил защитник.

Он отметил, что если информационная кампания россиян достигнет успеха, ВСУ будет не хватать людей, и поэтому они будут проигрывать и терять территории. Синицын отметил, что в армии есть куча профессий, которые связаны не с боевыми действиями, а с обслуживанием техники, логистическими процессами, бумажная работа в штабе.

"Это все не поедет, не полетит, не заправится, если кто-то не нахерячит кучу бумажек, кучу подписей, виз, согласований и так далее. Так оно работает. Сейчас людей не хватает. Мы воюем более двух лет и это дается очень трудно. Те люди, благодаря которым страна устояла в начале вторжения - это добровольцы, которые пошли массово в военкоматы, и кадровые военные, которые были готовы и которые прошли АТО - они, откровенно говоря, устали. Где-то устали, где-то они ранены, где-то их уже нет, где-то уже людей просто плавит. Говорю, как есть. Потому что в таком темпе прожить более двух лет - это очень трудно. То есть могут быть уже и психологические проблемы. Поэтому людей надо заменить", - подчеркнул боец.

По его мнению, в Украине есть возможность заменить нынешних военных, поскольку есть куча людей, которые еще не мобилизовались. Однако они боятся и некоторые даже не выходят из дома.

"Речь идет о существовании нас как нации, как государства, о твоем доме. Потому что если сюда придут русские, то жить по-старому уже не получится. У некоторых есть иллюзия, что они смогут нормально жить - типа, придут оккупанты, власть меняется, мол, все ок. Таким людям стоит поговорить с теми, кто прошел застенки на Херсонщине, Черниговщине и т.д. Если кто-то думает, что оккупанты будут преследовать только активистов и политиков, то нет. Они будут преследовать всех, кто им не нравится. Где-то проявлял проукраинскую позицию - едешь на подвал. Это страшная на самом деле история, и мы должны ее не допустить. Это обязанность каждого мужчины", - подытожил Синицын.

Мобилизация в Украине

18 мая 2024 года вступил в силу обновленный закон о мобилизации. Согласно ему, в течение 60 дней все военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои учетные данные.

Кроме того, закон содержит ряд обновлений, однако для людей, снятых с воинского учета как непригодных к службе до 2014 года, абсолютно ничего не изменится.

Как сообщал УНИАН, скоро повестки в Украине будут присылать по почте. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 16 мая.

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