У Украины появилась редкая возможность переломить ход войны, - NYT

Удары по российской логистике являются частью синхронизированной многоуровневой кампании Украины.

Украина собрала огромный арсенал из дронов, которые наряду с российскими беспилотниками образовали так называему "килл-зону" шириной около 40 км вдоль линии фронта. Также Силы обороны Украины расширили свои возможности по нанесению ударов вглубь российской территории, создав угрозу для нефтяной инфраструктуры и военным заводам РФ.

Как пишет The New York Times, сейчас Украина сосредоточена на мидлстрайках - ударах по автомобильных и железнодорожных путях, которые часто расположены более чем в 150 км от фронта. Они систематически меняют облик боевых действий, пока россияне не найдут способ адаптироваться.

В издании подчеркнули, что Украина наносит сокрушительные удары по грузовикам и поездам в российском тылу, используя дроны с модернизированными силовыми установками и батареями, интегрированные системы связи Starlink и новые возможности искусственного интеллекта. Усиление атак приводит к нехватке топлива, затрудняя ротацию войск и снижая военную активность России на фронте.

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Украинский аналитический проект DeepState ранее сообщал, что май стал первым месяцем с 2023 года, когда РФ понесла чистую потерю территории. Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил о том, что в мае Украина отвоевала почти на 100 квадратных километров больше, чем потеряла.

Отмечается, что удары по российской логистике являются частью синхронизированной многоуровневой кампании, которая охватывает ближнюю "килл-зону". Украина наносит удары по объектам, производящим важнейшие военные технологии.

"Вот в чем новизна, и именно это наносит реальный ущерб россиянам", - сказал журналистам Мик Райан, отставной австралийский генерал, научный сотрудник исследовательской группы Lowy Institute в Сиднее.

Украинские чиновники сообщали, что Украина производит на своих заводах столько дронов, что теперь может наносить более 5 000 ударов средней и большой дальности каждый месяц. Недавно министр обороны Михаил Федоров заявил, что в прошлом месяце украинские войска нанесли в два раза больше ударов на расстоянии не менее 50 км от линии фронта, чем в апреле.

Война переходит в новую фазу

В американском Институте изучения войны (ISW) в одном из своих недавних отчетов заявили, что у Украины появилась уникальная и ограниченная по времени возможность провести механизированные наступления, которые стали крайне затруднительными из-за угрозы со стороны российских беспилотников.

Старший научный сотрудник лондонского исследовательского центра Royal United Services Institute (RUSI) Джек Уотлинг ранее высказал мнение, что российско-украинская война достигла переломного момента. Он отметил, что по мере ухудшения боевых показателей России у Украины появился шанс подтолкнуть Москву к прекращению огня.

Командир второго батальона первого Центра сил беспилотных систем Украины с позывным Кит в разговоре с журналистам заявил, что сейчас украинским войскам крайне важно воспользоваться моментом, поскольку преимущество может продлиться недолго.

"Пока оно сохраняется, главная идея заключается в том, чтобы Россия по-настоящему почувствовала войну, поняла, что расстояние не обеспечивает безопасность", - подчеркнул Кит.

Украина все еще сталкивается с серьезными вызовами

В издании отметили, что сейчас Украина переживает обнадеживающий момент, но перед ней по-прежнему стоят серьезные вызовы. Российские оккупанты продолжают опустошать города на востоке Украины, а после интенсивной кампании ударов по энергетической инфраструктуре прошлой зимой Украина обеспокоена возможностью гуманитарной катастрофы, если война затянется до следующей суровой зимы.

Кроме того, недавно президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что украинские запасы для ПВО Patriot сократились до критического уровня. Он отмечал, что РФ использует эту уязвимость для нанесения ударов по Киеву и другим городам.

Военные в разговоре с журналистами выразили уверенность, что способность Украины сохранить набранный темп зависит от дальнейшего наращивания производства оружия. В издании напомнили, что ранее Украина сталкивалась с серьезным дефицитом оружия из-за задержек в поставках западного оружия, из-за чего она постепенно сосредоточила свои усилия на развитии собственной оборонной промышленности.

Дроны средней дальности стали новым козырем Украины, но есть проблемы

Ранее украинские операторы дронов рассказали журналистам, что многие украинские беспилотники средней дальности прибывают на передовую технически недоработанными и неготовыми к бою.

Пилот беспилотника с позывным Спринг из подразделения "Тайфун" Национальной гвардии Украины, рассказывая о первой системе, которую она протестировала в начале 2025 года, отметила, что в каждом вылете все, что могло пойти не так, шло не так. По её словам, камера беспилотника с неподвижным крылом переставала работать, или его программное обеспечение зависало перед взлетом.

Спринг отметила, что качество таких "готовых" дронов может сильно варьироваться, поэтому операторы беспилотников теперь вынуждены совмещать работу на передовой с тщательным тестированием систем.

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