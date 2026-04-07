Британские дроны уничтожили подконтрольный россиянам мост в Херсонской области, – The Telegraph

Бойцы ВСУ с помощью беспилотников британского производства нанесли удар по переправе через Днепр, которую российские войска использовали для обеспечения своих подразделений на оккупированной территории Херсонской области. Об этом сообщает The Telegraph, отмечая, что атака стала частью более широкой кампании по уничтожению ключевой логистической инфраструктуры РФ.

Речь идет о мосте, который играл важную роль в поставках техники, боеприпасов и личного состава между позициями российских войск на разных берегах Днепра. По информации издания, переправа была одной из немногих доступных точек, через которые осуществлялось регулярное снабжение группировки РФ на этом направлении. После удара она понесла значительные разрушения и фактически утратила способность выполнять свои функции.

В материале подчеркивается, что для атаки использовались дальнобойные беспилотные системы, переданные Великобританией. Они позволяют поражать цели глубоко в тылу противника без необходимости прямого контакта на линии фронта. Именно такие технологии Украина все активнее применяет для ударов по инфраструктуре, имеющей критическое значение для ведения боевых действий.

The Telegraph отмечает, что удары по переправам через Днепр носят системный характер. Река остается ключевым природным барьером, и контроль над переходами через нее определяет возможности сторон в маневрировании войсками и обеспечении. Уничтожение мостов и понтонных переправ затрудняет перемещение техники и поставку ресурсов, что напрямую влияет на боеспособность российских подразделений.

Издание также обращает внимание на то, что российские войска вынуждены использовать альтернативные маршруты, которые являются более длинными, менее эффективными и более уязвимыми для новых ударов. Это создает дополнительную нагрузку на логистику и снижает скорость реагирования на изменения на поле боя.

Оборонные преимущества Украины и ЕС

Украинские чиновники и предприниматели из оборонной отрасли предупреждают, что британские фирмы рискуют отстать от более гибких европейских конкурентов.

Немецкая компания Quantum Systems и португальская Tekever стали ведущими поставщиками разведывательных БПЛА для Украины. Офицер с позывным "Рам", возглавляющий подразделение ударных беспилотников, высоко оценил не только беспилотник Vector компании Quantum, широко признанный эталоном разведывательной информации на средних дистанциях, но и тесное сотрудничество компании с украинскими подразделениями.

"Компания Quantum очень быстро поняла, что им необходимо присутствовать здесь, – сказал он. – Они наблюдают за работой своей продукции и быстро реагируют. Британские компании действуют медленнее".

По словам Андрея Довбенко, основателя UK-Ukraine TechExchange, этот разрыв отражает более глубокую структурную проблему. Теоретически Великобритания должна была бы иметь преимущество, учитывая ее активную поддержку Украины, благоприятную нормативно-правовую среду и глобальное доминирование английского языка. Но британским оборонным компаниям не удалось воплотить это в значимую промышленную интеграцию на местах.

"Меня удивляет, что ни одна британская компания не смогла достичь таких же масштабов, как Quantum или Tekever", – сказал он. "У обеих компаний есть большие украинские команды, люди, которые понимают, как работать с военными. Британские фирмы этого не понимают… Если вы отправите представителя в бригаду, где никто толком не говорит по-английски, вы не сможете наладить такие же отношения".

Роль западной помощи

Отдельно подчеркивается роль западной военной помощи. Британские беспилотники являются частью более широкой поддержки, которая позволяет Украине проводить высокоточные операции против инфраструктуры противника. Такие системы сочетают дальность, точность и относительно низкую стоимость по сравнению с традиционными средствами поражения, что делает их эффективным инструментом в современной войне.

В материале отмечается, что характер боевых действий меняется: вместо масштабных наступлений все большее значение приобретают точечные удары по критическим объектам. Украина использует этот подход для постепенного истощения российских сил, нарушая их цепочки снабжения и ограничивая возможности для маневра.

Таким образом, как отмечает The Telegraph, уничтожение переправ через Днепр является не только тактическим успехом, но и элементом долгосрочной стратегии, направленной на ослабление позиций РФ на оккупированных территориях и затруднение удержания контроля над ними.

Война Украины и России – последние новости

Накануне Силы обороны Украины нанесли удар по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл" на территории Ленинградской области. Согласно предварительной информации, были поражены три резервуара "Транснафты". Этот объект является важным элементом экспортной инфраструктуры нефтепродуктов РФ.

В ночь на 6 апреля украинские дроны повредили нефтепроводы терминала "Шесхарис" в Новороссийске. В результате атак были повреждены причалы №1 и №2. Кроме того, зафиксирован удар по нефтепроводу в другой зоне погрузки, расположенному рядом с узлами SICN и запорной арматурой трубопроводной системы.

