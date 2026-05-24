В Киеве уже 78 пострадавших, десятки домов повреждены или разрушены (фото)

Зеленский подчеркнул необходимость укрепления нашей ПВО.

Число пострадавших в результате массированной российской атаки на Киев 24 мая возросло до 78 человек, два человека погибли.

Как сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, аварийно-спасательные работы на местах попаданий продолжаются. На данный момент психологи оказали помощь уже 247 гражданам.

"На всех локациях продолжают работать экстренные службы. Информация обновляется", – отметили в ГСЧС.

Видео дня

В то же время президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале поблагодарил все службы, работающие на местах ночных российских ударов.

"Около 100 человек пострадали по стране, еще четверо, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким. Только в Киеве около 30 жилых домов повреждены или разрушены", – подчеркнул он.

Говоря о партнерах Украины, он отметил, что нужны не только слова поддержки, но и конкретные шаги для усиления нашей противовоздушной обороны. "Поставки ракет не должны останавливаться ни на один день", – добавил Зеленский.

Кроме того, в Киевской городской государственной администрации сообщили, что станция метро "Лукьяновская", которая также пострадала от обстрела, уже возобновила работу и открыта для входа и выхода пассажиров в направлении ул. Юрия Ильенко.

В то же время вход/выход в направлении разрушенного торгового центра "Квадрат" временно закрыт.

Атака на Киев

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 мая российские оккупанты атаковали Украину, применив против нас 90 ракет и 600 беспилотников. Основным направлением удара был Киев.

Европейские лидеры и дипломаты осудили атаку России и применение ею ракеты "Орешник". В частности, президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что это "демонстрирует дальнейшую эскалацию и тупик агрессивной войны России".

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас также заявила, что Россия терроризирует Украину ударами по центрам городов, поскольку зашла в тупик на поле боя. Она назвала эту атаку "ужасным актом террора, направленным на уничтожение как можно большего количества мирных жителей".

Вас также могут заинтересовать новости: