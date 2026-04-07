Атака на главный терминал РФ: дроны 'разнесли' нефтепроводы 'Шесхариса'(фото)

Повреждение одновременно двух основных причалов и узлов SICN означает фактическую остановку отгрузки.

Удар украинских дронов в ночь на 6 апреля повредил нефтепроводы у причалов №1 и №2 терминала"Шесхарис" в Новороссийске. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные Exilenova+, и анализ осинтеров.

"Пострадали несколько участков нефтяного терминала: повреждены нефтепроводы у причалов №1 и №2, а также сам причал №2. Кроме того, зафиксирован удар по нефтепроводу в другой зоне погрузки, расположенному рядом с узлами SICN и запорной арматурой трубопроводной системы", – отметили аналитики.

В то же время OSINT-аналитики сообщества"КиберБорошно" отметили, что повреждение одновременно двух основных причалов и узлов SICN означает фактическую остановку отгрузки.

"Экономический эффект атаки – прямое сокращение валютных поступлений от нефтяного экспорта, который является одним из основных источников финансирования российской военной машины. Каждый день простоя терминала – это недополученные миллионы долларов от продажи нефти", – говорится в сообщении.

По данным источников УНИАН, именно беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с другими подразделениями Сил обороны устроили "бавону" на нефтеналивном терминале "Шесхарис".

Этот терминал является одним из крупнейших комплексов перевалки нефти и нефтепродуктов на юге РФ. Он обеспечивает топливом российские группировки, воюющие против Украины.

Источники отметили, что в результате удара повреждены шесть из семи нефтеналивных стендеров, через которые осуществляется погрузка и разгрузка нефти с танкеров. Также зафиксировано попадание по наземной инфраструктуре терминала: под удар попали узловой блок трубопроводной системы и узел учета нефти. В местах попадания возникли масштабные пожары.

Удар по Новороссийску 6 апреля

Как сообщал УНИАН, губернатор Краснодарского края Вениамин Контратьев сообщил, что на территории нескольких предприятий якобы найдены обломки беспилотников. Впрочем, названий предприятий он не обнародовал.

Ранее "Шесхарис" подвергся атаке в середине ноября 2025 года. В ходе ударов было повреждено судно в порту, ранены три члена экипажа.

Вас также могут заинтересовать новости: