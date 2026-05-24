В Беларуси заявили, что Макрон позвонил Лукашенко

Лидеры якобы обсудили отношения Беларуси с ЕС и, в частности, с Францией.

Состоялся телефонный разговор между президентом Франции Эммануэлем Макроном и самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом 24 мая сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского диктатора.

В сообщении отмечается, что инициатором переговоров выступила французская сторона.

"Главы государств обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с ЕС и Францией в частности", – отметило пропагандистское белорусское издание.

Как сообщал ранее УНИАН, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия пытается сильнее втянуть Беларусь в войну. Он подчеркнул, что "произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым российским агрессивным операциям". Зеленский также заявил, что "Россия рассматривает планы операций по направлениям на юг и на север от территории Беларуси – либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО – именно с территории Беларуси".

В ответ Лукашенко объяснил, когда Беларусь вступит в войну против Украины. По его словам, это будет только в том случае, если страна подвергнется "агрессии". Диктатор заверил, что в Беларуси "не собираются" втягиваться в войну против Украины, потому что "в этом нет никакой необходимости, ни гражданской, ни военной".

Между тем, по мнению военного эксперта Павла Нарожного, из Беларуси, скорее всего, не будет прямого наступления. Однако там возможно "скопление войск" численностью 50-60 тысяч, "и мы не сможем не реагировать на эту ситуацию". Он пояснил, что в таком случае Украине нужно будет с какого-то другого участка фронта перебросить туда войска.

