Счет китайских поселенцев на востоке России уже идет на миллионы, и показатели растут.

Китай и Северная Корея постепенно поглощают Дальний Восток России, пока Кремль сосредоточен на попытках уничтожения Украины. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВРУ).

"Россия все чаще "рассчитывается" с союзниками в войне против Украины собственными территориями. Не имея ресурсов для развития крупнейшего региона страны - Дальневосточного федерального округа - Москва открывает путь внешней экспансии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объем китайских инвестиций в этот регион по итогам 2025 года может достичь триллиона рублей (около 12 миллиардов долларов). Большинство инвестиционных соглашений касаются торговли, инфраструктурных проектов нет.

Параллельно Китай поглощает Дальний Восток России в демографическом измерении. По данным СВРУ, на территории от Владивостока до Урала на сегодня проживают до 2 миллионов китайцев, и эта цифра растет. Для понимания, самих россиян на этих территориях ориентировочно 30-37 млн в зависимости от того, как считать.

Как отмечают в СВРУ, переселению китайцев способствуют льготы специальных экономических зон в этой части РФ, а также введение безвизового режима между двумя странами. "Формируются анклавы, где россияне практически не работают", - говорят в украинской разведке.

Масштабы экспансии КНДР несколько меньше и имеют несколько иное измерение. Российские компании начали заказывать себе рабочих из Кореи, поскольку им можно платить минимальную зарплату, большую часть которой к тому же получают не сами рабочие, а корейское государство. Только за последний год на Дальний Восток прибыли более 15 тысяч северокорейских рабочих, но их может быть и значительно больше - до 50 тысяч. По данным украинской разведки, российские компании уже заказали у Пхеньяна еще 153 тысячи тружеников.

"Так возникает ситуация, когда две ядерные державы одновременно укрепляют позиции на территории третьей. Китай формирует экономическую зависимость, КНДР - трудовую. Обе страны решают собственные проблемы за счет российских ресурсов", - сообщает разведка.

Как писал УНИАН, в Вашингтоне снова начали угрожать Китаю 500-процентной пошлиной на поставки товаров в США в качестве наказания за покупку российской нефти. Весной с такой инициативой выступили в Конгрессе, но летом Трамп сумел потопить эту идею. Теперь ее снова реанимировали на фоне новой ссоры Трампа с Китаем.

Тем временем в НАТО боятся, что перед вторжением на Тайвань Китай заставит Россию напасть на Европу, чтобы отвлечь внимание и ресурсы Запада от Азиатско-Тихоокеанского региона.

