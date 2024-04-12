Житель Рязани убеждал полицию, что жена "просто ушла из дома и не вернулась".

Россиянин, который убил свою жену и имитировал ее исчезновение, из колонии строгого режима уехал на войну с Украиной. Как сообщает ASTRA, участником так называемой "специальной военной операции" стал житель города Рязань Александр Логунов.

По данным росСМИ, несколько лет назад он задушил свою жену Елену, труп выбросил, а в правоохранительные органы заявил о ее исчезновении. За жестокое преступление его приговорили к 11 годам колонии строгого режима.

"В 2021 году Логунов сообщил об исчезновении жены: она якобы ушла из дома и не вернулась. В августе 2022 года мужчину задержали за распространение детской порнографии, а через месяц обнаружили пакет с останками Елены Логуновой. По данным следствия, злоумышленник задушил женщину, спрятал тело в гараж, а затем вывез за город", - сказано в сообщении.

Осуждены россияне-участники "СВО" в Украине

Раскрыты масштабы военной преступности в РФ. Так, в РФ за насильственные преступления осуждены почти две сотни участников войны против Украины. Как минимум 192 оккупанта "мотают срок" за преступления, которые совершили после возвращения домой.

В частности, 49 дел открыто по статье "Убийство", 143 фигуранта проходили в качестве обвиняемых по делам о причинении вреда здоровью различной степени тяжести, из них 26 - завершились смертью потерпевшего. Среди тех, кто совершил преступления против жизни и здоровья, судимость имеет каждый шестой военный РФ.

С каждым месяцем боевых действий таких преступлений становится все больше. За 2023 год их количество увеличилось в 13 раз, в первые шесть месяцев прошлого года участники так называемой СВО установили рекорд по насильственным преступлениям сексуального характера.

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