По словам Гуменюк, РФ ежедневно отправляет штурмовые группы, которые пытаются оттеснить Силы обороны с плацдарма.

Российско-украинская война продолжается, и Силы обороны удерживают плацдарм на левом берегу Херсонской области в районе Крынок, заявила в эфире телемарафона руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Фактически, последнее колебание линии соприкосновения на левом берегу датируется мартом. Далее изменений позиций фактически не происходило. Столкновения происходят в такой местности, где невозможно зафиксироваться однозначно. Мы имеем конкретные позиции, работаем над расширением плацдарма", - говорит Гуменюк.

Пресс-секретарь ОК "Юг" также добавила, что РФ регулярно штурмует украинские позиции на этом направлении, в том числе и для того, чтобы не дать возможности Силам обороны расширять плацдарм.

Видео дня

"Результатов от этих штурмов враг не имеет. Имеет потери и сейчас сосредоточен над формированием новых штурмовых подразделений. Поэтому, происходят такой день сурка ежедневно - выход на штурмы, потери и формирование новых подразделений", - сказала она.

Пресс-секретарь также рассказала, какая сиутация на других направлениях, которые входят в подчинение ОК "Юг". Она отметила, что на Запорожском направлении враг штурмует позиции Сил обороны из-за помощи авиации. А в районе плацдарма чаще работает артиллерия и дроны врага.

"Ситуация на суше вдоль линии соприкосновения остается сложной, но это определяется тем, что враг продолжает штурмовать наши позиции, пытается выбивать наши подразделения с левобережного плацдарма, давит на направлении Роботино, продолжает свои натиски на Старомайорском направлении. Но при этом не использует бронетехнику", - говорит Гуменюк.

Российско-украинская война продолжается: важные новости

По информации Le Figaro, Киев обратился к партнерам, пообещав организовать новое контрнаступление в 2025 году, если в этом году Запад поможет Украине удержаться.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, у Киева уже есть планы украинского контрнаступления в 2024 году: "И это контрнаступление должно дать нам определенные результаты".

Отмечалось, что часть видения Зеленского успешного контрнаступления в 2024 году предусматривает поражение важных объектов инфраструктуры, таких как аэропорты и мосты, а именно Крымский мост.

Вас также могут заинтересовать новости: