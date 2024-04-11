С каждым месяцем боевых действий таких преступлений становится все больше.

В Российской Федерации за насильственные преступления осуждены почти две сотни участников войны против Украины.

По данным "Новая газета Европа", как минимум 192 оккупанта осуждены за насильственные преступления, которые совершили по возвращению домой. В частности, 49 дел были возбуждены по статье "Убийство", 143 фигуранта проходили в качестве обвиняемых по делам о причинении вреда здоровью разной степени тяжести, из них 26 – завершились смертью потерпевшего. Среди тех, кто совершил преступления против жизни и здоровья, судимость имеет каждый шестой военный РФ.

Как отмечает издание, с каждым месяцем боевых действий таких преступлений становится все больше. За 2023 год их количество увеличилось в 13 раз, в первые шесть месяцев прошлого года участники так называемой СВО установили рекорд по насильственным преступлениям сексуального характера.

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"25 февраля в якутском поселке 35-летний ветеран "СВО" зарубил топором победительницу конкурса "Лучший учитель России". Спустя месяц другой военный изнасиловал 9-летнюю школьницу из Кургана... За убийство шестерых жителей карельского села был задержан 37-летний вагнеровец, а в октябре дело завели на еще одного наемника - он убил свою четырехлетнюю падчерицу", - пишет издание.

К декабрю 2023 года жертвами бывших военных стал 51 человек. При этом, как отмечается, в понимании российских властей самое страшное преступление - самоволка.

"20 августа разрешение на двухнедельный отдых получил военнослужащий Даниил Золотухин. Он приехал из Волновахи в Читу навестить бабушку и не вернулся на фронт. Прошло десять дней после окончания отпуска, когда Даниила задержал сотрудник военной комендатуры", - говорится в публикации.

В суде Золотухин объяснил, что не успел оформить опекунство, а также был вынужден ухаживать за больной бабушкой. Он получил реальный срок - "в целях восстановления социальной справедливости" судья назначила ему один год колонии.

"Самоволка - самая популярная статья, по которой преследуют участников войны. С начала вторжения суды вынесли 1392 таких приговоров. Большинство осужденных получили реальные сроки. Еще 30 солдат, кто решил сложить оружие, были осуждены за дезертирство. Эта статья предусматривает более суровое наказание - до 15 лет тюрьмы", - пишет "Новая газета Европа".

Один из дезертиров, Зоригто Арабжаев из Бурятии, получил повестку в военкомат в первые дни мобилизации. За четыре месяца на войне его жена не раз угрожала покончить с собой, если военный не вернется домой. Получив отпуск, Арабжаев уехал домой, где подделал свидетельство о собственной смерти и отправил его в военную полицию. Вскоре подлог вскрылся. Суд назначил Арабжаеву пять лет колонии строго режима.

Оккупанты возвращаются домой:

Как сообщал УНИАН, ранее в России от уголовной ответственности освободили "вагнеровца", который жестоко избил бывшую жену. У нее диагностировали раздробление лицевой части черепа.

А в Липецке наемник "Вагнера" избил свою жену и ее дочь во время отпуска. Четырехлетняя девочка погибла.

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