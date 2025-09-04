По словам главкома, нужна именно эшелонированная оборона от вражеских дронов.

Украина создает эшелонированную оборону от российских дронов-камикадзе типа "Шахед". Об этом в своем Телеграм сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он в частности рассказал, что состоялось комплексное совещание, посвященное вопросам противодействия именно этому типу угрозы.

"В Силах обороны Украины продолжается работа по наращиванию возможностей по направлению противодействия ударным дронам типа "шахед". Мы создаем эшелонированную систему противодействия вражеским "шахедам" и "гераням", - написал главком.

Видео дня

Сырский отметил, что есть задача подготовить больше операторов дронов-перехватчиков, обеспечить их необходимым количеством "эффективных средств поражения" и радиолокационными станциями.

По словам главкома, противовоздушная оборона является приоритетом для него лично, поскольку от ее эффективности в борьбе с "шахедами" и другими средствами поражения зависит безопасность украинского тыла.

"Поэтому - продолжаем отбор личного состава для комплектования экипажей БпЛА-перехватчиков, формируем новые штатные подразделения. По итогам совещания поставил задачу для устранения недостатков и усиления работы по направлению дронов-перехватчиков", - написал Сырский.

Война в Украине: угроза от "Шахедов"

Как писал УНИАН, Россия меняет подходы в осуществлении массированных воздушных атак по Украине. Теперь россияне используют меньше ракет, отдавая приоритеты именно беспилотникам типа "Шахед".

О намерении россиян увеличить количество ударов именно беспилотниками свидетельствует перепрофилирование аэропортов Донецка и Керчи под запуск "Шахедов". Очевидно намерение агрессора запускать одновременно большое количество дронов.

Вас также могут заинтересовать новости: