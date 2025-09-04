РФ сейчас сфокусирует свои атаки на нашей энергетической инфраструктуре.

Во время следующих массированных обстрелов Украины Россия будет использовать меньшее количество ракет, отдавая предпочтение дронам. Об этом заявил эксперт по вопросам авиации Константин Криволап в эфире "Киев24".

По его словам, сейчас у россиян планы - производство 200 "Шахедов" в сутки до конца этого года.

"Они пытаются до конца года выйти на цифру 200 "Шахедов" в сутки, они хотят производить. Нужно понимать, что когда идет атака, то, условно говоря, 50% - это идут "Шахеды", - сказал он.

Криволап подчеркнул, что РФ сейчас сфокусирует свои атаки на нашей энергетической инфраструктуре.

"Потому что других особых решений у россиян нет по отношению к нам. И они будут это делать. Будем ли мы готовы к этому, это другой вопрос. Нужно понимать, что россияне будут улучшать возможности дронов. Мы уже видели дроны-разведчики, видим "Герберы", которые выполняют функции разведчиков и ретрансляторов. Мы видим "Шахеды", некоторые из которых оснащены камерами наблюдения и могут выполнять функции ведущих, если будет применение роевых технологий. Количество ракет будет уменьшаться в процентном значении... Может вообще россияне откажутся от ракет, потому что мы их точно сбиваем", - пояснил Криволап.

Он добавил, что вероятно, РФ будет уменьшать процентное количество ракет во время массированных атак, отдавая предпочтение дронам.

Новости вооружений

Как сообщал УНИАН, украинская компания Altair Technologies представила новый дрон THOR OPERATOR, который может нести до 6 кг нагрузки на расстояние до 170 кг. Существует также более мощная модификация. Дрон был представлен во время международной оборонной выставки MSPO в Польше.

Продемонстрированный вариант, оснащенный электродвигателем, способен нести до 6 кг полезной нагрузки и преодолевать расстояние до 170 км. Дрон может выполнять задачи в течение 60 минут со взлетной массой до 17,5 кг. THOR OPERATOR способен выполнять разведывательные миссии, однако для этого лучше подходит другая модель с выдвижной камерой, которая имеет более высокое разрешение и систему стабилизации. Текущая версия больше ориентирована на поддержку FPV-дронов, выступая ретранслятором сигнала. БпЛА имеет модульную конструкцию: все внутренние компоненты могут меняться в зависимости от потребностей заказчика.

