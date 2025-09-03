По словам Храпчинского, недавно враг применил комбинированную атаку по Украине.

Российские захватчики активно работают над увеличением пусковых площадок для "Шахедов", чтобы наносить более сильные удары по Украине. Об этом рассказал заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире "Еспресо".

"Враг давно планирует выйти на большое количество запусков за один массированный обстрел. Россияне пытаются оттренировать и тестировать решения. В частности, россияне тестируют запуски ударных БПЛА 24/7. То есть, они пытаются сейчас постоянно работать, постоянно подвозят и запускают новые и новые БпЛА", - отметил он.

По словам авиаэксперта, сейчас оккупанты ограничены в количестве пусковых площадок, чтобы увеличить количество запусков ударных дронов каждый день.

Видео дня

"Вчера мы увидели дневную и сразу ночную атаку. Враг применил ракеты и БПЛА. Эта комбинированная атака была рассчитана на то, чтобы усложнить работу нашей ПВО. В таком случае количество пусковых площадок позволяет врагу запускать от 300 до 500 дронов. Речь идет об уже развернутых аэродромах. Сейчас россияне также развивают Донецкий и Керченский аэродромы, чтобы увеличить это количество пусковых площадок", - подчеркнул Храпчинский.

Эксперт добавил, что именно таким образом россияне хотят увеличить количество запусков, ведь сейчас они ограничены своим ресурсом, а именно одновременно запускать большое количество "Шахедов".

Угроза "шахедов" для Украины - последние новости

Ранее аналитики рассказали, что удары ВСУ по производству дронов в РФ снизили количество пусков "Шахедов". Отмечается, что благодаря таким атакам удалось снизить количество запусков таких дронов с 6 303 в июле до 4 132 в августе, то есть на треть.

В то же время эксперты отметили, что прослеживается тенденция к накоплению этих беспилотников. По подсчетам, армия РФ осуществляет массированные пуски примерно через 3-4 дня после аналогичных крупных атак.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке к энергетическому террору со стороны РФ. По его словам, приоритетом в этом вопросе является сбивание "Шахедов".

"Поручил секретарю СНБО Рустему Умерову скоординировать чиновников, областные администрации, энергокомпании для закупки дополнительных систем ПВО меньшей и средней дальности, а также увеличить финансирование для производителей дронов. Приоритет - сбивание "Шахедов"", - подчеркнул глава государства.

Вас также могут заинтересовать новости: