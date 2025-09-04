Враг часто использует акваторию, чтобы сократить путь к выбранным целям.

Тактика, которой пользуются российские оккупанты, запуская кучу ударных дронов со стороны Черного моря, свойственна мухам. Такое мнение в эфире телемарафона высказал спикер Военно-морских сил ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

"Такая тактика есть биологическая у мух. Собраться в кучу - чем больше куча, тем больше вероятность выжить. Так они размножаются. Здесь так же - собраться в кучу, зайти с моря, где, конечно, держать оборону труднее", - сказал Плетенчук.

Он пояснил, что разместить в море достаточное количество соответствующих средств очень проблематично, а на суше держать оборону проще.

Видео дня

"За счет этого, за счет количества, какая-то часть должна прорваться. То есть, тактика в принципе очень советская, очень российская. Ничего нового они здесь придумать не могут. Применяют тактики сверхнизкие полеты, наоборот - на большой высоте полеты, но сам принцип остается неизменным - собраться в кучу, массированно зайти и постараться хотя бы куда-то попасть", - добавил спикер.

По словам военного, "Шахеды" не всегда идут из Черного моря именно на Одессу или Одесскую область - довольно часто регион становится транзитной зоной. Мероприятия из морской акватории оккупанты выбирают, потому что таким образом сокращают расстояние по суше, чтобы добраться до выбранных целей.

Атака "шахедов" в Одесской области - что известно

Напомним, перед атакой со стороны Черного моря десятки российских ударных дронов сначала собираются над акваторией, где некоторое время кружат, а затем волнами идут в атаку. Именно таким образом на днях состоялась бомбардировка города Черноморск в Одесской области.

О том, что над морем начали собираться "Шахеды", мониторинговые каналы начали сообщать 30 августа около 22:00 - много дронов "крутилось" в небе, приближаясь к побережью Одесской области. Затем они заходили, в частности на город Черноморск и окрестности несколькими волнами в течение нескольких часов.

Такой массированной атаки небольшого города еще не было. Оккупанты повредили энергетическую инфраструктуру - более 29 тысяч абонентов осталось без электроэнергии.

Вас также могут заинтересовать новости: