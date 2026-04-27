Российским солдатам отменили отпуска до 9 мая: Волошин объяснил, что происходит

В ряде їподразделений войск российских оккупантов отменили отпуска до 9 мая на фоне ожиданий обострения боевых действий. Как сообщил "Укринформу" спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин, речь идет, в частности, о частях 19-й мотострелковой дивизии РФ.

Он привел данные украинской разведки о том, что такое решение связано с опасениями российского командования относительно возможных наступательных действий ВСУ в этот период и риска прорыва линии фронта.

"По данным нашей разведки, в нескольких подразделениях 19-й мотострелковой российской дивизии отменены отпуска до 9 мая, потому что противник считает, что в эти дни Силы обороны Украины будут проводить какие-то штурмовые действия, поэтому они боятся, что мы где-то прорвем линию боевого столкновения", – сказал военный.

В то же время, по оценке Волошина, отмена отпусков может свидетельствовать не только об оборонительных опасениях, но и о подготовке самих российских войск к активизации боевых действий в ближайшее время.

Ситуация в районе Гуляйполя

Напомним, ранее спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что в районе Гуляйполя не утихают боевые столкновения – российские захватчики стремятся продвигаться любой ценой, но Силы обороны сдерживают их действия. По его словам, после так называемого "пасхального прекращения огня", которого на самом деле не было, оккупанты постоянно наращивают количество боевых столкновений, обстрелов, ударов дронами и т. д. В частности, враг довольно активно начал действовать на Гуляйпольском направлении.

