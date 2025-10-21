Экс-глава обратил внимание, что за почти четыре года войны в Украине Россия системно учится воевать лучше.

Сегодня россияне не видят никаких причин, почему они должны останавливаться в Украине, и война вскоре готова будет постучаться к ее западным соседям. В этих условиях Европа должна переосмыслить принципы обороны, подготовки и сотрудничества. Об этом пишет бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в колонке на страницах Украинской правды.

По его словам, сейчас, на четвертый год войны, можно уверенно констатировать, что полномасштабное вторжение россиян в феврале 2022 года привело "к краху идей и теорий, на которых основывалось само представление о мировом порядке".

Однако, пишет дипломат, "формирование новой европейской архитектуры безопасности, вероятно, до 2030 года не рассматривается как самая главная задача. А если и рассматривается, то лишь декларативно и концентрируясь на переоснащении национальных вооруженных сил стран Союза".

Видео дня

По мнению Залужного, "привлечение Украины как полноправного игрока в будущей архитектуре европейской безопасности ни формально, ни принципиально не рассматривается, кроме частичного использования боевого опыта и оказания помощи в войне с Россией".

В колонке говорится, что поскольку в Европе нет единой системы обороны, Украина может интегрировать свою ПВО и ПРО только через НАТО. Сотрудничество со странами-членами Альянса, особенно граничащими с Россией, - это единственный способ обойти внутренние препятствия в ЕС, пишет посол, хотя для стран НАТО это связано с большими геополитическими рисками.

Что нужно знать европейцам

Экс-глава озвучил выводы из войны в Украине, которые нужно, как считает он, принять во внимание европейцам.

Во-первых, подчеркнул Залужный, война может быть долгой, а значит, это абсолютно меняет подход к самой организации Вооруженных сил. Во-вторых, "на поле боя пришли новые технологии, овладение которыми требует не только замены вооружения, но и кардинальной замены стратегии, доктрины и подготовки". И в-третьих, отмечается, война стала гибридной, ведь ведется как на линии боевых действий, так и внутри страны, используя все, в том числе и информационные возможности самого государства.

Дипломат предположил, что для создания новой архитектуры европейского континента нужно не менее 5 лет, "которые будут сопровождаться как инерцией, связанной с надеждой на сохранение приемлемого способа существования, так и преодолением барьеров в демократическом обществе".

Россия системно учится воевать лучше

"Хочу также добавить, что за почти четыре года войны в Украине Россия системно учится воевать лучше. Она уже построила новую армию, которая собирает, анализирует и сразу внедряет боевой опыт. Все это финализируется в разработке новых доктрин и программ подготовки", - предупредил он.

Кроме того, Залужный обратил внимание на национальный состав пленных, попадающих в ВСУ. По его мнению, он может свидетельствовать, что РФ передаст свой "уникальный опыт" в такие страны, как Китай, Иран и Северную Корею. А значит, пишет Залужный, "это свидетельствует о неизбежной масштабной реформе вооруженных сил Российской Федерации как во время войны, так, возможно, и в послевоенный период".

"С учетом тенденций развития научно-технического прогресса в условиях современных боевых действий и завершения формирования принципиально новой доктрины ведения войны, такая реформа, очевидно, завершится не позднее 2030 года. Это будут вооруженные силы роботов, автономных систем и искусственного интеллекта, объединенных опытом и уже действующими доктринами", - подытожил бывший главнокомандующий ВСУ.

Вероятность войны в Европе

Как сообщал ранее УНИАН, Европа волнуется, что она уже в состоянии войны. По мнению бывшего генсека НАТО Джорджа Робертсона, она не готова к таким испытаниям. "Нам нужно беспокоиться о нападениях в серой зоне. Если свет погаснет, будет слишком поздно", - сказал он. При этом под "серой зоной" эксперты понимают состояние между миром и войной - когда агрессор действует скрыто, без официального объявления конфликта, но последовательно подрывает стабильность.

Под "серой зоной" эксперты понимают состояние между миром и войной - когда агрессор действует скрыто, без официального объявления конфликта, но последовательно подрывает стабильность.

Недавно канцлер Фридрих Мерц признал, что российский диктатор Владимир Путин ведет войну против Германии. "Он ведет против нас информационную войну. Он ведет войну против Украины, и эта война направлена против нас всех", - сказал немецкий лидер. По его словам, Путин стремится "перевернуть политический порядок Европы с ног на голову".

Вас также могут заинтересовать новости: