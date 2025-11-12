Пресс-секретарь Путина сказал, что увеличение военных бюджетов в ряде стран Европы "ведет к перенапряжению экономики".

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва сходится во мнении с президентом Сербии Александром Вучичем, что в европейских странах преобладают "промилитаристские настроения". По его словам, Европа готовится к войне против России. Слова Пескова цитируют росСМИ.

"Наше виденье совпадает. Действительно, такие очень сильные промилитаристские настроения у европейских стран", - сказал он в интервью российскому пропагандисту Александру Юнашеву.

Песков также отреагировал на увеличение военных бюджетов в ряде стран Европы. По его словам, такой подход принесет Европейскому Союзу больше вреда, чем пользы.

"Это ведет к перенапряжению экономики и возымеет потом в среднесрочной перспективе более тяжелые последствия", - добавил пресс-секретарь главы РФ.

Также Песков заявил, что Москва якобы "всегда понимала, что такая опасность существует". По его словам, все меры для обеспечения интересов России были приняты заблаговременно.

Вучич заявил, что Европа готовится к войне с Россией

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что война между Европой и Россией становится все более вероятной. По его словам, европейские страны усиленно готовятся к возможному конфликту с Москвой.

"Мы находимся между молотом и наковальней. Нам нужно немного вывернуться", - сказал Вучич.

