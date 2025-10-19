Эксперт по безопасности оценил готовность Германии к чрезвычайной ситуации на четыре-пять по десятибалльной шкале.

Эксперт по безопасности Фердинанд Герингер отмечает, что у Германии есть огромные недостатки в гражданской обороне и советует гражданам быть готовыми к "72-часовой изоляции" в случае войны с Россией.

В интервью Welt Герингер оценил готовность Германии к чрезвычайной ситуации на четыре-пять по десятибалльной шкале.

"Хотя подготовка в военном плане в настоящее время ведётся, мы недостаточно подготовлены, особенно в гражданском секторе", - указывает он.

Видео дня

Он указал, что Федеральное ведомство гражданской обороны и помощи при стихийных бедствиях (BBK) рекомендует, чтобы запасов основных продуктов питания дома, было достаточно на десять дней. Однако, по его словам, это вряд ли возможно, особенно если в одном доме проживает несколько человек.

Эксперт считает, что позаботиться о необходимых запасах на трое суток – это уже достаточно:

"На мой взгляд, серьёзное отношение к 72-часовой изоляции и её обеспечение — это уже значительный прогресс. Те, кто в первые часы сможет самостоятельно и самостоятельно обеспечивать себя, например, водой, продуктами питания, электричеством и отопительными материалами, могут снять нагрузку с органов по борьбе со стихийными бедствиями. Затем они смогут сосредоточиться на основных проблемах, связанных с кризисом".

Он также рассказал о некоторых возможных сценариях чрезвычайных ситуаций. Так, один из них предполагает целенаправленные кампании по дезинформации против критически важной инфраструктуры, особенно финансовой системы. Также возможны кибератаки на муниципальную и критически важную инфраструктуру - от отключения коммунальных служб до саботажа электросетей, телекоммуникаций или железнодорожной инфраструктуры.

"Ключевым моментом здесь является то, что мы не можем строго разделять военные события на восточном фланге от гибридных атак на инфраструктуру и коммуникации в Германии. Они будут смешиваться и накладываться друг на друга, если дела пойдут совсем плохо", - подчеркивает он.

Европа готовится к войне

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что нужно восстановить военный призыв всех молодых мужчин в стране, поскольку это будет сдерживающим сигналом для России. По словам Писториуса, он хочет, чтобы закон о военной службе начал действовать в начале 2026 года.

Также страны Балтии - Латвия, Литва и Эстония - активно укрепляют оборону, восстанавливают сети укрытий и готовят население к потенциальному конфликту с Россией

Вас также могут заинтересовать новости: