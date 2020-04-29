Стало известно имя украинского военного, который погиб во время боя на Луганщине (фото)
Во время боевых действий в Луганской области вечером, 28 апреля, погиб солдат 93-й ОМБр Алексей Лисин.
Об этом сообщается на странице 93-й Отдельной механизированной бригады на странице в Facebook.
Во время его пребывания на боевом посту в него попал осколок вражеского снаряда.
"Боец родом из села Горькое в Гуляйпольском районе, что на Запорожье. Родился 30 марта 1990 года. Почти ровесник государства за которое погиб...", - говорится в сообщении.
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К 93-й бригаде Алексей Лисин присоединился в прошлом году, когда ее бойцы защищали Авдеевское направление в Донецкой области.
До армии он работал дальнобойщиком в Днепре. "Наш побратим пережил в своей жизни большую трагедию - потерял обоих родителей и дом в пожаре. Из-за этого больше всего мечтал после возвращения с войны отстроить родительский дом. У Алексея остались старенькая бабушка, младший брат Николай, старшая сестра Татьяна, двенадцатилетняя дочь от первого брака Лида и любимая девушка Лиля, с которой он планировал жениться", - отметили в ОМБр.
"Он был спокойным и добрым. Мечтал поскорее вернуться к любимой", - вспоминает один из его собратьев, служивший с Алексеем на одной позиции.
Ранее УНИАН сообщал, что в Луганской области в результате вражеского обстрела 28 апреля погиб украинский военный. Боец ВСУ подвергся смертельного осколочного ранения.