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Стало известно имя украинского военного, который погиб во время боя на Луганщине (фото)

17:13, 29 апреля 2020
Война
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Алексей Лисин родом из деревни Горькое в Гуляйпольском районе, что на Запорожье / фото facebook.com/93OMBr

Об этом сообщается на странице 93-й Отдельной механизированной бригады на странице в Facebook.

Во время его пребывания на боевом посту в него попал осколок вражеского снаряда.

"Боец родом из села Горькое в Гуляйпольском районе, что на Запорожье. Родился 30 марта 1990 года. Почти ровесник государства за которое погиб...", - говорится в сообщении.

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К 93-й бригаде Алексей Лисин присоединился в прошлом году, когда ее бойцы защищали Авдеевское направление в Донецкой области.

До армии он работал дальнобойщиком в Днепре. "Наш побратим пережил в своей жизни большую трагедию - потерял обоих родителей и дом в пожаре. Из-за этого больше всего мечтал после возвращения с войны отстроить родительский дом. У Алексея остались старенькая бабушка, младший брат Николай, старшая сестра Татьяна, двенадцатилетняя дочь от первого брака Лида и любимая девушка Лиля, с которой он планировал жениться", - отметили в ОМБр.

"Он был спокойным и добрым. Мечтал поскорее вернуться к любимой", - вспоминает один из его собратьев, служивший с Алексеем на одной позиции.

До армии Алексей Лисин работал дальнобойщиком в Днепре / фото facebook.com/93OMBr

Ранее УНИАН сообщал, что в Луганской области в результате вражеского обстрела 28 апреля погиб украинский военный. Боец ВСУ подвергся смертельного осколочного ранения.

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