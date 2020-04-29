Стало известно имя украинского военного, который погиб во время боя на Луганщине (фото)

Во время пребывания на боевом посту в украинского военного попал осколок вражеского снаряда.

Во время боевых действий в Луганской области вечером, 28 апреля, погиб солдат 93-й ОМБр Алексей Лисин.

Об этом сообщается на странице 93-й Отдельной механизированной бригады на странице в Facebook.

Во время его пребывания на боевом посту в него попал осколок вражеского снаряда.

"Боец родом из села Горькое в Гуляйпольском районе, что на Запорожье. Родился 30 марта 1990 года. Почти ровесник государства за которое погиб...", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Донбассе снайпер ранил украинского военного

К 93-й бригаде Алексей Лисин присоединился в прошлом году, когда ее бойцы защищали Авдеевское направление в Донецкой области.

До армии он работал дальнобойщиком в Днепре. "Наш побратим пережил в своей жизни большую трагедию - потерял обоих родителей и дом в пожаре. Из-за этого больше всего мечтал после возвращения с войны отстроить родительский дом. У Алексея остались старенькая бабушка, младший брат Николай, старшая сестра Татьяна, двенадцатилетняя дочь от первого брака Лида и любимая девушка Лиля, с которой он планировал жениться", - отметили в ОМБр.

"Он был спокойным и добрым. Мечтал поскорее вернуться к любимой", - вспоминает один из его собратьев, служивший с Алексеем на одной позиции.

Ранее УНИАН сообщал, что в Луганской области в результате вражеского обстрела 28 апреля погиб украинский военный. Боец ВСУ подвергся смертельного осколочного ранения.