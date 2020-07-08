Российские оккупанты вчера били на всех направлениях: в ход шло запрещенное оружие, у сил ООС есть раненые

За минувшие сутки в результате обстрелов противника четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Вчера основные боевые подразделения Вооруженных Сил Украины сдерживали вражескую агрессию, а армейские резервы из состава Объединенных сил были задействованы в ликвидации пожара в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

7 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122-мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. «Наши воины немедленно реагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков, заставляя их прекратить вооруженную активность», – отмечают в штабе.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Новотошковского оккупанты применили запрещенные артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти и 82-х мм минометы, а также вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы. На подступах к Новолуганскому противник совершал обстрелы из минометов калибра 82 мм, а у Орехово – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в течение суток, враг из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вел огонь по украинским опорным пунктам неподалеку Старогнатовки, Водяного, Широкино, Марьинки, Песков и Авдеевки. По укреплениям украинских воинов возле Богдановки захватчики задействовали противотанковый ракетный комплекс. Еще один факт вооруженной вражеской активности зафиксирован на Приазовье – рядом с Павлополем оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

«Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения агрессивных действий», – подчеркнули в пресс-центре.

За минувшие сутки в результате обстрелов противника четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в лечебные учреждения и предоставили неотложную помощь врачей. Состояние здоровья каждого украинского защитника удовлетворительное.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", посреди ночи противник дважды обстрелял украинские опорные пункты на подступах к Марьинке, применяя при этом гранатометы различных систем. Не было спокойно и в пригороде Авдеевки – здесь оккупанты на рассвете открывали огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", захватчики задействовали гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы неподалеку Хутора Вильный и Орехово.

«Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил. По имеющейся информации, за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой», – говорится в утренней сводке.

Как сообщал УНИАН, ранее в штабе ООС рассказали о ситуации с пожарами на Луганщине.

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