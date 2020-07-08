Количество жертв масштабного пожара на Луганщине увеличилось – штаб ООС

Количество жертв среди гражданского населения и размеры нанесенного ущерба природе и местному населению увеличились.

Борьба с масштабным пожаром в Луганской области продолжается.

Как сообщает утром 8 июля пресс-центр штаба ООС, количество жертв среди гражданского населения и размеры нанесенного ущерба природе и местному населению увеличились. При этом о конкретном количестве жертв и размерах ущерба не уточняется.

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«Военнослужащие Вооруженных Сил Украины из состава Объединенных сил продолжают помогать в борьбе с огнем. И угрозы местному населению, в настоящее время, нет. Для этого количество военнослужащих, которые сегодня привлечены к ликвидации пожара, увеличилось уже до 444 человека, задействовано около 60 единиц техники, среди которой даже беспилотные летательные аппараты», – говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация на передовой в это время полностью контролируется Объединенными силами. Для борьбы с огнем задействованы только подразделения, которые находятся в резерве и в районах отвода. Также привлечены тыловые части и военные пожарные команды.

«Военные врачебно-сестринские бригады оказывают помощь пострадавшему местному населению. Экипажи санитарных автомобилей и 8 армейских вертолетов Ми-8 также привлеченные для ликвидации пожара и его последствий», – добавили в штабе.

Как сообщал УНИАН, днем 6 июля возле с. Осколоновка Новоайдарского района возник пожар на площади около 50 га, в том числе верховой - 20 га. Вчера утром пожар был локализован на площади около 85 гектаров. В связи с порывистым ветром и высокой температурой воздуха (+ 38°С) огонь распространился на с. Смоляниновое. В этом селе огнем уничтожено около 80 дачных домов и 30 жилых домов.

Сообщалось, что, по предварительным данным, погибло 6 человек.

К ликвидации пожара привлечены подразделения Вооруженных сил, Нацгвардии и дополнительные силы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Вечером глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил, что площадь пожара в настоящее время составляет около 100 га. По его словам, полицейские посещают дома и проводят эвакуацию жителей, однако люди преклонного возраста не хотят покидать свои жилища.

Также огнеборцы ликвидируют пожар вблизи с. Капитановое Новоайдарского района, площадь которого (верховой) составляет около 40 га.

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