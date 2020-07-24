В штабе ООС рассказали, как силы ООС заставляли оккупантов соблюдать тишину

23 июля украинские защитники ранили двух захватчиков.

23 июля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минометы калибра 120 мм, а также гранатометы и стрелковое вооружение.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, украинские воины немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков и заставили их прекратить свои агрессивные действия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку Старогнатовки противник дважды применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Из подствольных гранатометов оккупанты обстреляли позиции украинских защитников вблизи Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», возле Новотошковского, российско-оккупационные войска использовали против украинских защитников запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 миллиметров. А вблизи Причепиловки и Орехово, враг вел огонь по украинским опорным пунктам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«Для осуществления мер по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии наши воины ловко задействовали дежурные огневые средства и вынудили противника свернуть свою преступную активность. По данным разведки, 23 июля украинские защитники ранили двух захватчиков. За минувшие сутки потерь среди наших военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было», – говорится в сообщении.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» украинские позиции возле Старогнатовки враг трижды обстрелял из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет.

«Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой», – заявляют в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, по словам журналиста Дениса Казанского, на заседании ТКГ по Донбассу российские представители устроили истерику из-за постановления ВР о местных выборах.

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