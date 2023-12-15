Подразделение военного с позывным "Киевлянин" получило уже седьмое авто при содействии Favbet Foundation.

Вооруженные силы Украины получили очередное авто для передовой при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation – микроавтобус Volkswagen Transporter.

Об этом сообщил руководитель подразделения, для которого это уже седьмое авто от Favbet Foundation, военный с позывным "Киевлянин".

"Авто – это логистика, это обеспечение, подвоз боекомплекта, эвакуация и много всего, без чего не может функционировать военное подразделение. Сложно представить, как бы мы все воевали на этих фронтах, передвигались и делали очень много вещей, как непосредственно боевых, так и связанных с боевой работой, без таких автомобилей", – отметил военный.

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В то же время он объяснил, насколько важную роль автомобили от благотворителей играют на фронте.

"Пока есть взаимосвязь между Вооруженными силами, волонтерским движением, такими благотворительными фондами как Favbet Foundation, никакие орки внешние и никакие орки внутренние нас не одолеют", – убежден "Киевлянин".

Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ и другие силы обороны страны получили при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation более 250 авто. В частности, 53 новых внедорожника Peugeot Landtrek получили ударные роты "Армии дронов".

Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 130 дронов различного типа, в том числе ударного. Суммарная помощь армии от Favbet Foundation составила более 190 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Он поддерживает инициативы в области образования, здоровья и спортивного развития.