Подразделения Сил обороны получили уже более 250 автомобилей при содействии Favbet Foundation.

Украинские защитники на фронте нуждаются в большем количестве автомобилей повышенной проходимости, и благотворительный фонд Favbet Foundation активно выполняет запросы военных.

Как сообщили представители фонда, с начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины и другие Силы обороны получили уже 251 автомобиль при содействии Favbet Foundation. Большинство переданных автомобилей – это пикапы и внедорожники повышенной проходимости.

"Количество запросов на автомобили от подразделений Сил обороны, которым мы пытаемся помогать системно, растет с каждым днем. Автомобиль на фронте – расходный материл. Каждый дополнительный внедорожник – это плюс спасенные жизни и здоровье наших людей", – отметил президент Favbet Foundation Андрей Матюха.

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В частности, на днях фонд передал бойцам ВСУ внедорожник Ford Ranger. Автомобиль помогает украинским защитникам выполнять боевые задачи на ключевых участках фронта на южном направлении.

В пресс-службе фонда также напомнили, что суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии Favbet Foundation составила более 190 млн грн. В частности, ударные роты "Армии дронов" получили 53 новых внедорожника Peugeot Landtrek. Кроме того, при содействии фонда ВСУ получили более 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Он поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.