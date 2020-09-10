Сегодня в районе Шумов планируют провести "инспектирование" при участии террористов - об этом накануне договорились члены ТКГ.

Украинские военнослужащие, которые дислоцируются в районе поселка Шумы на Донбассе, записали видеообращение, адресованное главарю боевиков "ДНР" Денису Пушилину.

Запись опубликовал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

"Бойцы в Шумах попросили передать, что продолжают ждать Пушилина", - подписал он.

На видео один из бойцов говорит, что все ждут террориста.

"Пушилин, обманул?", - обратился он.

Ситуация в районе Шумов: что происходит

Ранее главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных с 8:00 7 сентября. Причиной анонсированных обстрелов он назвал якобы нарушение украинской стороной договоренностей, достигнутых 22 июля относительно режима тишины. Пушилин утверждает, что боевики требовали от ВСУ закопать траншеи, которые были вырыты бойцами якобы после 22 июля, а затем еще и предупреждали, что "имеют полное право устранить указанные нарушения самостоятельно".

Обещанный обстрел позиций украинских военных 7 сентября так и не состоялся.

Украина из-за угроз Пушилина созвала на 6 сентября внеочередное заседание ТКГ.

7 сентября Пушилин "перенес" дату атаки на позиции ВСУ, "назначив" ее на 10:00 9 сентября. Впоследствии боевики "ДНР" во второй раз "перенесли" анонсированный обстрел и предложили провести заседание Трехсторонней контактной группы в 12:00 9 сентября.

На заседании ТКГ 9 сентября участники консультаций договорились о "совместном инспектировании" в районе населенного пункта Шумы с участием представителя координатора от ОБСЕ. Информацию об этом впоследствии подтвердил Леонид Кравчук.

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Автор: Юрий Годован